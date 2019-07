Schweiz

Blaulicht

Affoltern am Albis: Mann bringt Frau und zwei Kinder um



Familie tot aufgefunden: Mann bringt in Affoltern am Albis Frau und zwei Kinder um

Bluttat in Affoltern am Albis: In einer Wohnung wurden am Donnerstagabend vier Tote aufgefunden. Die Kantonspolizei Zürich geht von drei Tötungsdelikten und einem Suizid aus, wie sie in einer Mitteilung schreibt.

Kurz nach 21 Uhr meldete eine Frau bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei, dass eine Mitarbeiterin nicht zur Arbeit erschienen sei. Die ausgerückten Polizisten fanden in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses vier leblose Personen vor. Die Polizei geht im Moment davon aus, dass der 53-jährige Ehemann erst seine 51-jährige Frau und die Kinder im Alter von 7 und 9 Jahren getötet hat, ehe er sich selbst richtete.

Die genauen Umstände der Tat sind noch unklar. Ob der Täter polizeilich bekannt war, etwa wegen häuslicher Gewalt, gibt die Polizei nicht bekannt. Wie es dort auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA hiess, gebe es keine weiteren Informationen zu diesem Gewaltdelikt. Die Ermittlungen führen die Staatsanwaltschaft Zürich, zusammen mit der Kantonspolizei Zürich. (mlu/sda)

