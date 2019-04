Schweiz

Stau am Gotthard über Ostern: Das ist die beste Zeit, um loszufahren



Bild: KEYSTONE

Jetzt schon Stau: Das ist die beste Zeit, um an Ostern durch den Gotthard zu fahren

Wer in den Süden will, muss sich schon jetzt gedulden: Die aktuelle Wartezeit beträgt rund 40 Minuten. Doch der grösste Stau wird erst am Donnerstag, Karfreitag und am Samstag erwartet.

Reise in den Süden

Obwohl es aktuell bereits Stau vor dem Tunnel gibt: Wer heute noch losfährt, könnte mit unter einer Stunde Wartezeit durchkommen. Laut TCS Verkehrsprognose sollte die Staulänge nicht über 6 Kilometer hinauswachsen.

Schwieriger wird die Situation dann morgen Donnerstag, wo die ersten Staus bereits um 7:00 Uhr erwartet werden. Die staureichste Zeit wird zwischen 15:00 und 23:00 Uhr erwartet, mit einer Blechkolonne um die 10 Kilometer (rund 1 Stunde und 45 Minuten). Der TCS rechnet damit, dass sich die Blechlawine von Donnerstag auf Freitag gar nicht mehr auflöst.

bild: tcs

Rückreise in den Norden

Weil einige die Rückreise bereits am Ostersonntag antreten, vermutet der TCS ab 15:00 Uhr Stau am Gotthard-Südportal. Mehr als eine Stunde und 15 Minuten muss man aber vermutlich nicht ausharren. Ab 21:00 Uhr sollte der Stau verschwinden.

Den Peak auf der Südseite erwartet man am Ostermontag zwischen 15:00 und 23:00 Uhr. Mindestens drei Stunden dauert die Wartezeit (bis zu 12 Kilometer). Wer dem Stau entfliehen will, fährt am Montag in den frühen Morgenstunden oder abends nach 22:00 Uhr.

Auch an den restlichen Tagen nächster Woche kann es zwischen 11:00 und 19:00 Uhr zu einer Blechkolonne von bis zu 8 Kilometern kommen.

Alternativrouten

Da am Gotthard-, Grossen St. Bernhard- und San Bernardino-Pass noch Wintersperren bestehen, stehen diese nicht als Alternativroute zur Verfügung. Auch viele andere Pässe sind noch gesperrt, laut TCS braucht es daher auch an den Verladestationen noch viel Geduld.

Details zur aktuellen Verkehrslage gibt's beim TCS.

Die SBB bietet rund 45'000 zusätzliche Sitzplätze zwischen Gründonnerstag und Ostermontag. Sparbillete und Infos zu den Extrazügen gibt's bei der SBB. (lea)

