Flughafen Zürich: Teddybär mit drei Kilo Marihuana erwischt



Bild: Eidgenössische Zollverwaltung

Einen Bodypacker der etwas anderen Art hat ein Spürhund am Flughafen Zürich auffliegen lassen. Er gab unlängst bei einem Paket der Luftpost an. Die Beamten schickten das Paket durch den Röntgenautomaten.

Bild: Eidgenössische Zollverwaltung

Und tatsächlich: Im Paket befand sich ein brauner Teddybär, der prall gefüllt mit Marihuana war. Das Gras war in Blöcke gepresst, wie die Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) mitteilte. Das Paket war in Johannesburg aufgegeben worden und sollte an eine Adresse in London geschickt werden. (mlu)

Bild: Eidgenössische Zollverwaltung

