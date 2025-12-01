Hochnebel
Skitourenfahrer fällt bei Flühli LU in Karstloch

01.12.2025, 12:1601.12.2025, 12:16

Ein Skitourenfahrer ist am Samstagnachmittag auf der Schrattenfluh in der Gemeinde Flühli LU in ein rund acht Meter tiefes Karstloch gestürzt. Dabei erlitt er leichte Verletzungen.

Karstloch Rega
Die Spuren führen direkt in das Karstloch.bild: rega

Sein Kollege bemerkte sein Fehlen und begann gemeinsam mit zwei weiteren Personen die Suche, bevor die Rettung alarmiert wurde, teilte die Rega am Montag in einem Communiqué mit.

Rega
Das Karstloch ist 8 Meter tief.bild: rega

Die Rega schickte gemäss der Mitteilung einen Rettungsspezialisten, der sich ins Karstloch abseilte. Neuschnee hatte den Sturz des Tourenfahrers etwas abgefedert.

Rega
Spezialisten der Rega konnten den Skifahrer leicht verletzt bergen.bild: rega

Da das Loch zu klein war, mussten sich Retter und Patient zu einer grösseren Öffnung begeben, von wo aus sie mit einer Rettungswinde hochgezogen und per Helikopter ins nächste Spital ausgeflogen werden konnten. (sda/cma)

