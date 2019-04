Schweiz

Blaulicht

Embrach: Verprügelte Frau weiter im Spital – Tathergang noch unklar



bild: screenshot google maps

Verprügelte Frau von Embrach liegt noch immer im Spital: Wer schlug zu?

Eine Gruppe Jugendlicher hat am Samstagabend in Embrach ZH eine couragierte Frau spitalreif geschlagen. Die 38-Jährige befindet sich weiter in Spitalpflege, wie die Kantonspolizei Zürich am Montagmorgen mitteilt.

Die Jugendlichen sind zwischen 16 und 17 Jahren alt. Es handelt sich um zwei Frauen und drei Männer. Ein Mann und eine Frau stammen aus der Schweiz. Eine Frau ist Kosovarin, und je ein Mann stammt aus der Ukraine und aus Italien. Alle wohnen im Bezirk Bülach.

Die 38-Jährige wollte die Jungen und Mädchen davon abhalten, einen Lebensmittelautomaten zu beschädigen. Die Jugendlichen hätten um 21.30 Uhr am Bahnhof Embrach einen Lebensmittelautomaten mit Fusstritten traktiert. Daraufhin habe die Frau die mindestens drei Jungen und zwei Mädchen angesprochen, so die Kapo Zürich.

Diese liessen in der Folge zwar vom Automaten ab, fingen aber an, die Frau zu beschimpfen und sie mit Fäusten und Füssen zu schlagen. Der genaue Tatablauf ist Gegenstand weiterer Ermittlungen, welche durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Jugendanwaltschaft Unterland geführt werden. Insbesondere ist unklar, wer von den fünf Jugendlichen gegenüber der Frau Gewalt angewendet hatte. (mlu/sda)

