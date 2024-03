Trotz fraglos vielen Bergen gibt es in der Schweiz diverse Velorouten, die ohne viele Höhenmeter auskommen. Bild: Shutterstock

Velotouren für Geniesser: Wenig Höhenmeter, super Aussichten

Die Schweiz ist zwar das Land der Berge. Für Velofahrer bedeutet dies meist: Es geht immer wieder hinauf und du musst kräftig in die Pedale treten. Doch das gilt nicht überall. Wir haben dir hier Velostrecken für Geniesser zusammengestellt, bei denen die Höhenmeter eher runter führen.

Der Frühling lockt und bald schon können wir das Velo wieder aus dem Keller nehmen. Doch das Velofieber packt nicht nur alte Hasen, auch Newbies schwingen sich gerne aufs Velo. Für diese hatte Kollege Ralf Meile hier mal 20 goldene Ratschläge zusammengestellt. Wenn du diese beherzigst, kannst du dich auf folgende Touren freuen.

Wir haben bei der Zusammenstellung extra darauf geachtet, dass sie wenige positive Höhenmeter beinhalten. Aber nur einfach irgendwo mit dem ÖV auf einen Pass und runterfahren, das wollen wir dann auch nicht (ausser vielleicht beim letzten Tipp).

Dem Untersee entlang

Distanz: ca. 30 Kilometer

Dauer: ca. 2:30 Stunden

Kondition: Leicht

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Wir starten am Bahnhof in Kreuzlingen und haben die Stadt bald verlassen. Jetzt führt ein wunderschöner Veloweg meist dem Ufer entlang bis ins hübsche Stein am Rhein.

Unterwegs am Untersee Richtung Berlingen (auf der vorgestellten Tour bist du in die Gegenrichtung unterwegs. bild: reto fehr

Unterwegs lohnt sich ein Abstecher nach Gottlieben, aber auch Ermatingen, Berlingen und Steckborn locken mit schönen Plätzen zur Einkehr am See.

Terrasse in Gottlieben am Seehrein. bild: reto fehr

Und wenn du doch noch einige Höhenmeter machen willst: Fahre hoch zum Schloss Salenstein oder zum Napoleonmuseum mit dem schönen Garten.

Routenvorschlag:

Sonne tanken am Lac Léman

Distanz: 31 Kilometer

Dauer: ca. 3 Stunden

Kondition: Leicht

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Wir bleiben am See, wechseln aber ans andere Ende der Schweiz. Eigentlich könntest du von Lausanne nach Genf alles dem See entlang radeln. Das wäre aber ein ziemliches Stück. Darum beschränken wir uns hier auf den Abschnitt von Lausanne bis Rolle.

Eine Pause im Schlossgarten von Morges lohnt sich insbesondere, wenn die vielen Tulpen blühen. Bild: Julien Walther

Schon die Uferpromenade in Lausanne ist grossartig. Unterwegs kommst du an Morges, St-Prex oder eben Rolle vorbei. Alles herzige Orte am See, teilweise geschmückt mit einem schönen Schloss.

St-Prex, das nette Mittelalterstädtchen am See, lohnt ein Besuch. biid: reto fehr

Aber der Weg führt hier nicht immer nur am See entlang, du fährst auch durch die Reben an den Sonnenhängen. Das bedeutet zwar einige (wenige) Höhenmeter, aber die Aussicht entschädigt dich.

Routenvorschlag:

Was für Ausflugstipps willst du? Schreib mir auf Instagram oder auf reto.fehr@watson.ch, was du an dieser Stelle gerne einmal lesen möchtest. Wöchentlich präsentieren wir bei «Rauszeit» Ausflugstipps in der Schweiz. Das Spektrum ist fast endlos. Gerne möchte ich auch wissen, was für ein Thema dich interessieren würde. Darum:, was du an dieser Stelle gerne einmal lesen möchtest.

Die Luzerner Riviera geniessen

Distanz: 27 Kilometer

Dauer: 2:30 Stunden

Kondition: Leicht

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Kennst du die Luzerner Riviera? Der Abschnitt zwischen der Rigi und dem Vierwaldstättersee verdient sich ihren Namen auch dank der meist eher milderen Temperaturen.

Dem See entlang Richtung Vitznau. Bild: REto FEhr

Nach dem Start in Küssnacht an der Rigi fahren wir erst nicht direkt am See entlang bis Weggis. Hier erreichst du den Veloweg, der wunderschön am See bis nach Vitznau führt.

Blick auf den Grossen Mythen und Brunnen. bild: reto fehr

Für das letzte Stück bis Brunnen bist du leider nicht mehr auf einem extra Veloweg unterwegs und musst je nachdem die Strasse mit einigen Autos teilen. Die Blicke aber, die bleiben grossartig. Und am Ende in Brunnen am Ufer irgendwo ein Dessert geniessen.

Routenvorschlag:

Traumhaft lange Abfahrt nach Burgdorf

Distanz: 22 Kilometer

Dauer: 2:30 Stunden

Kondition: Leicht

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Hier kommt ein kleines Bijou, das ich mal auf einer Velotour eher zufällig entdeckte: Die gefühlt endlose Abfahrt nach Burgdorf. Damit wir diese richtig geniessen können, starten wir in Walkringen und sind auf einem Teil der Veloland-Route 99 unterwegs. Zugegeben: Vom Start geht es ziemlich hinauf bis zur Mänziwilegg. Aber so hast du dir die danach folgende Abfahrt so richtig verdient.

Vorbei an typischen Berner Bauernhäusern geht es ins Tal. Bild: SchweizMobil

Bei Schächli biegen wir ins Luterbachtal ein und können ab jetzt rund zehn Kilometer mehr oder weniger einfach rollen lassen und die Natur im Tal geniessen – ein Traum.

Und dabei immer schön dem Luterbach (auch Lauterbach) entlang). Bild: SchweizMobil

Kurz vor Oberburg führt der Weg im Pleerwald noch kurz etwas bergauf, bevor wir Burgdorf erreichen. Dort unbedingt die Altstadt und das Schloss besuchen. Du könntest statt durch den Pleerwald auch geradeaus nach Oberburg. Und wenn dir der Anstieg zu Beginn zu weit ist: Fahre mit dem Postauto nach Utzigen, dann bist du fast schon am Kulminationspunkt.

Routenvorschlag:

Der Thur entlang

Distanz: 35 Kilometer

Dauer: 2:45 Stunden

Kondition: Leicht

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Für die nächste Tour folgen wir auf grossen Teilen der Veloland-Route 95. Du kannst die Tour wie hier vorgeschlagen bis Weinfelden machen. Falls du noch übrige Kraft hast, verlängere sie bis Frauenfeld.

Die alte Thurbrücke ist mit ihren 116 Metern die längste aus dem Mittelalter erhaltene Natursteinbrücke der Schweiz. Bild: SchweizMobil

Start ist in Bischofszell. Am besten, du rollst durch das herzige Städtli runter zur Thurbrücke. Diese bildet ein erstes Highlight auf der Tour.

So friedlich fliesst die Thur über weite Strecken neben dem Veloweg entlang. Bild: SchweizMobil

Ab jetzt fährst du mehr oder weniger immer der friedlich vor sich hin fliessenden Thur entlang. Herrlich, wie diese ihren Weg durch die flache Gegend hier bahnt. Immer wieder fahren wir dabei auch auf Kiesstrassen, die sind aber mit normalen Pneus gut machbar.

Routenvorschlag:

Durch die Engadiner Seenplatte

Distanz: 20 Kilometer

Dauer: ca. 1:45 Stunden

Kondition: Leicht

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Für diese Tour sind wir immerhin auf rund 1800 Metern über Meer unterwegs. Checke hier im Frühling unbedingt, ob schon die ganze Strecke schneefrei ist. Auf dem ersten Stück von Maloja nach Sils dürfte dies kein Problem sein. Du bist dort (leider) auf der Hauptstrasse unterwegs.

Blick über den Silsersee nach Sils. bild: reto fehr

Danach wechselst du aber auf die andere Seeseite beim Silvaplanasee und fährst diesem See auf wenig befahren Wegen entlang, bevor du beim Lej Suot wieder die Seite wechselst.

Am Crap da Sass kommst du am Ende des Silvaplanasees vorbei. Bild: Shutterstock

Du bleibst aber bis fast zum St.Moritzersee auf Kies- und Nebenstrassen unterwegs. Geniesse zum Abschluss das mondäne St.Moritz. Vielleicht mit einer Stärkung im schön gelegenen Waldhaus in der Nähe des Bahnhofs.

Routenvorschlag:

Vom Pass durch die Schlucht

Distanz: 75 Kilometer

Dauer: ca. 5:30 Stunden

Kondition: Mittel

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Zum Abschluss die eingangs erwähnte Option vom Start auf einem Pass. Dafür besteigen wir die Rhätische Bahn und gondeln hinauf zum Oberalppass. Ab hier kannst du es über 50 Kilometer bis Ilanz praktisch einfach fahren lassen. Die fast ständige Neigung hilft dir, die Kilometer schnell zu fressen. Vergiss dabei nicht, die imposante Bergwelt zu geniessen.

Der Blick zurück nach Disentis und Sedrun im oberen Teil der Surselva. bild: Reto fehr

Von Ilanz aus empfehle ich sehr, noch das Stück bis Bonaduz durch die Rheinschlucht zu fahren. Ja, da geht es erst bisschen hinauf, aber der Ausblick auf der eindrücklichen Strasse den Felsen entlang hoch über dem Vorderrhein, wird dich dafür entschädigen.

Die Strasse nach Bonaduz hoch über der Rheinschlucht. bild: reto fehr

Wer dann noch nicht genug hat: Warum nicht noch weiter und bis Chur radeln? Das gute an dieser Strecke: Du kannst praktisch jederzeit wieder in den Zug einsteigen. Und falls du nicht ganz oben vom Pass aus starten willst, würde sich auch Disentis als Startort anbieten.

Routenvorschlag:

