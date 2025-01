So denkt Bundesrat Albert Rösti über einen Departement-Wechsel

Röstis Partei, die SVP, hatte am Wochenende Amherds Arbeit an der Spitze des Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) kritisiert und Amherds Rücktritt gefordert. Amherd habe die Prioritäten bei der Armee falsch gesetzt, schrieb die SVP. Parlamentsmitglieder aus der Mitte konterten umgehend.

«Das knallt ganz anders rein»

watson erscheint seit heute in der Deutschschweiz, in der Romandie und in Deutschland in neuem Gewand. Ein Gespräch mit Maurice Thiriet, dem Leiter Reichweitenportale von CH Media, über digitale Nachrichtennutzung, User-Glück und Gartenarbeit im Nachrichtengeschäft.

Herr Thiriet, watson hat einen neuen Auftritt. Was ist der Grund für diesen umfassenden Relaunch?

Maurice Thiriet: Die Gewohnheiten in der Content-Konsumation haben sich seit der letzten grundlegenden Auffrischung vor bald fünf Jahren doch ein wenig gewandelt, die Anforderungen des Werbemarkts entsprechend geändert. Aber viele Auffrischungen an User Interface und User Experience haben wir schrittweise bereits seit längerem getestet und released.