sonnig20°
DE | FR
burger
Schweiz
Bundesrat

Elektronisches Patientendossier: Alt SP-Nationalrat Nordmann berät Bund

Bundesraetin Elisabeth Baume-Schneider, rechts, diskutiert mit SP Fraktionschef Roger Nordmann, SP-VD, links, kurz vor Beginn der Von-Wattenwyl-Gespraeche, am Freitag, 1. September 2023 in Bern. Im Vo ...
Alt Nationalrat Roger Nordmann (SP, links im Bild) zog sich im Frühling aus dem Parlament zurück – um nun das Departement von Parteikollegin Elisabeth Baume-Schneider zu beraten.Bild: KEYSTONE

Pöstchen für Parteifreund: Baume-Schneider holt Ex-SP-Nationalrat als Berater

Trotz Rücktritt ist für alt SP-Nationalrat Roger Nordmann an Ruhestand nicht zu denken. Er mischt als politischer Berater noch kräftig mit – jetzt auch für Elisabeth Baume-Schneider.
19.08.2025, 10:1219.08.2025, 10:33
Léonie Hagen / ch media
Mehr «Schweiz»

Roger Nordmann, langjähriger Nationalrat und Fachmann für Energie- und Klimafragen, trat im März von seinem Amt zurück. 20 Jahre lang hatte der Waadtländer für die SP in Bern politisiert, 8 Jahre lang als Fraktionschef gewaltet. Er fühle eine unvermeidliche Abnutzungserscheinung, sagte Nordmann im Februar. Es sei in der Politik wie im Sport: «Man darf keine Saison zu viel machen.»

Doch ganz so abgelöscht scheint Nordmann nicht zu sein. Nach seinem Rücktritt machte er sich selbstständig. Er gründete eine Beratungsagentur mit dem Namen «Approche Nordmann». Mit Erfolg: Am Donnerstag teilte das Departement des Innern mit, dass es in der Totalrevision zum Gesetz über das elektronische Patientendossier von einer externen Beratungsagentur unterstützt werde – von «Approche Nordmann».

Diese Gesetzesrevision sei angesichts all der involvierten Akteure besonders komplex und anspruchsvoll, wie das Departement schreibt. Im Hinblick auf die Überweisung der Botschaft sowie zur Unterstützung in der Projektorganisation ziehe man deshalb die Beratungsfirma des alt Nationalrats bei.

«Ich kann alles von Grund auf hinterfragen»

Von Mitte Juli bis Ende dieses Jahres soll das Mandat rund 30 Arbeitstage umfassen, im kommenden Jahr kann es erweitert werden. In dieser Zeit soll Nordmann eine interne Bestandsaufnahme vornehmen, Gespräche mit Stakeholdern suchen und mithelfen, dass die Revision gesamtgesellschaftlich möglichst gut eingebettet werden könne.

Auf den ersten Blick wirkt es auffällig, dass Nordmann ausgerechnet vom EDI, das Parteikollegin Elisabeth Baume-Schneider untersteht, engagiert wird. Zumal Gesundheitspolitik nie Nordmanns Steckenpferd war.

Gerade das qualifiziere ihn aber für das Mandat, findet Nordmann. Weil er sich als Nationalrat nicht spezifisch zu Gesundheitsfragen engagiert habe, sei die Gefahr eines Interessenkonflikts gering: «Ich kann alles von Grund auf hinterfragen.»

Zudem habe er sein letztes Entgelt als Parlamentarier im April erhalten. Seither sei er selbstständig. Es sei «völlig normal», dass er die Erfahrungen nutze, die er über Jahrzehnte gemacht habe, so Nordmann. Für ehemalige Politikerinnen und Politiker gebe es schliesslich kein Berufsverbot.

Die Parteizugehörigkeit Nordmanns spiele für das Mandat keine Rolle, schreibt das Departement des Innern auf Anfrage. Das elektronische Patientendossier sei ein Schlüsseldossier. Nordmann sei mit den politischen Abläufen bei Bund und Kantonen sowie den unterschiedlichen Akteuren in der föderalen Schweiz bestens vertraut und habe viel Erfahrung im Umgang mit komplexen Dossiers. Diese Expertise sei sehr hilfreich für die Weiterentwicklung des elektronischen Patientendossiers.

Nordmann erhalte dafür ein Honorar in üblicher Höhe für unabhängige Berater. Seine Arbeit werde nach tatsächlichem zeitlichen Aufwand entlöhnt.

Das wird dich auch noch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Bundesrat: Instagram Post #goodtimes
1 / 8
Bundesrat: Instagram Post #goodtimes
Der Bundesrat auf Instagram
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Bundesratsreisli 2025
Video: ch media
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Macron schlägt Schweiz als Austragungsort für Putin-Selenskyj-Gespräch vor – EDA reagiert
2
Junge Fussballerin wird im grössten Moment ihrer Karriere auf Social Media angefeindet
3
Grenadier-Rekrut nach Übung im künstlichen Koma
4
Touristen flüchten vor der Hitze in den Norden – das sorgt für Probleme
5
Trump torkelt und klatscht für Putin – und 3 weitere denkwürdige Momente in Alaska
Meistkommentiert
1
Galatasaray verhandelt mit Akanji und ManCity ++ Okafor-Wechsel nach England angeblich fix
2
So viel verdienen Lehrpersonen in der Schweiz
3
«Ich eröffne mal DIE Diskussion: Wo isst man den besten Döner?»
4
Studie enthüllt: Wer Abnehmspritze Wegovy absetzt, nimmt innert Kürze wieder zu
5
Starker Anstieg von Autismus-Diagnosen bei Kindern: Bund lanciert Studie
Meistgeteilt
1
«Es ist zu befürchten, dass die amerikanische Regierung die Ausgangslage nicht versteht»
2
Hamas stimmt Waffenruhe zu +++ Gaza-Plan wird Israels Vereidigungsminister vorgelegt
3
SVP-Regierungsrat warnt vor Verschärfung für Ukraine-Geflüchtete
4
Protest gegen Trump wegen geplanter Wahlkreisänderungen
5
Trump will Raumfahrt-Vorschriften lockern + Brasilien stellt Milliarden gegen Zölle bereit
Das Schwitzen hat ein Ende – so wird das Wetter diese Woche
Der Hochsommer neigt sich dem Ende zu, in der Schweiz erwartet uns eine Hitzepause. Ab Dienstag bahnt sich eine Wetterumstellung an, schreibt SRF Meteo.
Zur Story