Obergericht Zürich verurteilt 26-Jährigen wegen Mordversuchs

Das Zürcher Obergericht hat am Mittwoch einen 26-jährigen Mann wegen versuchten Mordes zu einer Freiheitsstrafe von elf Jahren verurteilt. Es ordnete zudem eine zehnjährige Landesverweisung an.

Der junge Mann hatte im Juni 2018 in Zürich eine Prostituierte beinahe zu Tode gewürgt. (Symbolbild) Bild: keystone

Mit seinem Entscheid bestätigte das Gericht das erstinstanzliche Urteil des Bezirksgerichts Zürich vom März 2023. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann ans Bundesgericht weitergezogen werden.

Der Staatsanwalt hatte ein höheres Strafmass von 13,5 Jahren verlangt. Der Verteidiger plädierte für eine Einstufung der Tat als Gefährdung des Lebens und eine Freiheitsstrafe von 6,5 Jahren.

Der junge Mann hatte im Juni 2018 in Zürich eine Prostituierte beinahe zu Tode gewürgt und sie beraubt. Anschliessend setzte er sich nach Brasilien ab. Als er 2022 zurückkam, wurde er festgenommen. Seither sitzt er in Haft. (sda)