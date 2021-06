Schweiz

Der Bundesrat plant heute den nächsten Öffnungsschritt – das schlägt er den Kantonen vor

Es liegt Hoffnung in der Luft. Der Bundesrat dürfte heute Freitag eine deutliche Entspannung vor allem für Outdoor-Aktivitäten verkünden.

Die Corona-Zahlen in der Schweiz sind gut. So kann der Bundesrat an seiner im Mai präsentierten Strategie festhalten und heute über weitere Lockerungen diskutieren. Diese gehen zuerst zur Vernehmlassung an die Kantone.



Und der Bundesrat dürfte grosszügig lockern, wie watson-Informationen zeigen. Im Fokus sind dabei vor allem die Outdoor-Aktivitäten. Folgendes steht unseren Informationen zur Folge zur Diskussion:

Keine Beschränkungen mehr für private Treffen.

Die Aufhebung der Maskenpflicht an viel frequentierten Orten und auf den Terrassen.

Auf den Restaurant-Terrassen soll der Konsum (sitzend und stehend) ohne Maske, ohne Abstand und ohne Covid-Zertifikat erlaubt sein.

Wirte müssen die Kontaktdaten der Gäste nicht mehr erfassen (gilt auch für Innenräume, falls das Covid-Zertifikat für einen Besuch der Beiz obligatorisch ist).

Mehr als erfreuliche Zahlen

Der nächste Öffnungsschritt haben wir den derzeit guten Zahlen zu verdanken. Die Corona-Lage verbessert sich von Woche zu Woche, während man in Bern eigentlich mit einer leichten Verschlechterung rechnete.

Die Zahl der Corona-Fälle nimmt kontinuierlich ab, die Auslastung der Spitäler sinkt, die täglichen Todesfälle lassen sich meist an einer Hand abzählen, die Impf-Kampagne kommt gut voran und die Bedrohung durch Virus-Varianten scheint vorerst gering zu sein.

Und die Reproduktionsrate liegt derzeit im Schnitt über die letzten sieben Tage bei 0,77. Das Bundesamt für Gesundheit führt dies darauf zurück, dass sich die Bevölkerung weiterhin an die Massnahmen hält und kurz vor der ersten oder zweiten Impfdosis kein Risiko eingehen will.

Heute Freitag nun wird der Bundesrat die obengenannten Öffnungsschritte diskutieren und danach in die Vernehmlassung schicken damit die Kantone ihre Meinung einbringen können. Bis zum endgültigen Entscheid am 23. Juni sind noch Änderungen möglich. Die neue Regelung soll am Montag, 28. Juni, in Kraft treten.

