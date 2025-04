Bundesratsjet fliegt nach Panne in der Türkei zurück in die Schweiz

Der Bundesratsjet ist am Mittwochabend aus der Türkei in die Schweiz zurückgekehrt. Das Flugzeug war aufgrund eines technischen Vorfalls seit Samstag in der Türkei gestrandet.

Eine Überprüfung des Flugzeugs in der Türkei ergab keine technischen Unregelmässigkeiten, wie die Schweizer Armee am Donnerstag mitteilte. Ende letzter Woche habe die Besatzung beim Start in Ankara eine kurzzeitige Reduktion der Beschleunigung festgestellt. An Bord war unter anderem Aussenminister Ignazio Cassis. Die Flugsicherheit sei durch den Vorfall aber zu keiner Zeit tangiert gewesen.

Der Bundesratsjet kann wieder abheben. Bild: keystone

Nun habe ein Technikerteam am rechten Triebwerk eine Kontrolle durchgeführt. Dabei konnten laut Communiqué keine Unregelmässigkeiten festgestellt werden. Der Vorfall wird auf einen sehr kurzzeitigen Strömungsabriss im Triebwerk zurückgeführt. Das Flugzeug stehe wieder ohne Einschränkungen für Einsätze zur Verfügung.

Betroffen war der Bundesratsjet des Typs Bombardier Global 7500, wie es weiter hiess. Das Flugzeug wurde erst kürzlich in die Flotte der Lufttransportdienste des Bundes eingeführt, der erste Flug war für Februar 2025 geplant. (rbu/sda)