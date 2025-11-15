wechselnd bewölkt17°
DE | FR
burger
Schweiz
Bundesrat

Universität Freiburg verleiht Alain Berset Ehrendoktorwürde

KEYPIX - Alain Berset, gauche Secretaire General du Conseil de l&#039;Europe et ancien conseiller federal, Recoit un doctorat honoris causa des mains du Professeur Michael Walch, droite lors du Dies a ...
Bild: keystone

Universität Freiburg verleiht Alain Berset Ehrendoktorwürde

15.11.2025, 16:0515.11.2025, 16:05

Alt Bundesrat Alain Berset hat die Ehrendoktorwürde der Universität Freiburg erhalten. Die Zeremonie fand am Samstag in Granges-Paccot in Anwesenheit von Bundesrat Guy Parmelin statt.

Der heutige Generalsekretär des Europarats erhielt die Ehrendoktorwürde der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen und Medizinischen Fakultät. Berset wurde für seine engen Verbindungen zu den Naturwissenschaften und der Medizin während der Covid-19-Pandemie ausgezeichnet, wie die Universität Freiburg anlässlich des Dies academicus mitteilte.

Der ehemalige Gesundheitsminister habe eine solide und konstruktive Zusammenarbeit zwischen Politik und Forschung gefördert, hiess es zur Begründung. Die Fakultät hob auch dessen Rolle als Vermittler zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft hervor, durch die er den Dialog gestärkt und eine auf Nachweisbarkeit begründete (evidenzbasierte) Entscheidungsfindung gefördert habe.

Zudem verkörpere die Bedeutung des 53-jährigen als Bundesrat und prominente politische Persönlichkeit in besonders bemerkenswerter Weise die europäische und internationale Ausrichtung der Universität Freiburg, hiess es weiter.

Berset sagte im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, die Auszeichnung sei für ihn eine grosse Ehre und er empfinde tiefe Dankbarkeit. Gleichzeitig betonte er, dass er sein gesamtes Studium nicht etwa in Freiburg sondern in Neuenburg absolviert habe. Er sei nur selten in der Stadt und diese Zeremonie sei eine schöne Gelegenheit gewesen, zurückzukehren.

Kardinal Pizzaballa und Botschafter Pitteloud

Die Veranstaltung ehrte des Weiteren Kardinal Pierbattista Pizzaballa. Dieser ist Lateinischer Patriarch von Jerusalem und bekannt für sein Engagement im Nahen Osten. Die Theologische Fakultät wollte damit nach eigenen Angaben einen Franziskaner ehren, der seit über 20 Jahren eines der markantesten Gesichter der christlichen Präsenz im Heiligen Land sei.

Die Ehrendoktorwürde der Philosophischen Fakultät wurde Botschafter Jacques Pitteloud verliehen. Der 63-jährige Walliser, ehemaliger Chef des Nachrichtendienstes des Bundes, ist derzeit Schweizer Botschafter in Belgien und Leiter der Schweizer Mission bei der Nato. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Der Polarwirbel schwächt sich ab – was das für den kommenden Winter bedeutet
2
Ich mache Rühreier nur noch auf die kantonesische Art und du solltest auch
3
Die Schweiz dominiert an der Heim-Käse-WM – dieser hat gewonnen
4
DNA-Analyse weist Kallmann-Syndrom bei Adolf Hitler nach
5
E-Mails von Epstein belasten Trump – Weisses Haus spricht von Schmierkampagne
Meistkommentiert
1
15 statt 39 Prozent: Das Wichtigste zum neuen Zoll-Deal mit den USA in 7 Punkten
2
Italiens Europameister-Coach unterschreibt in Katar +++ GC verstärkt Abwehr
3
«Ein Coup, der uns nichts kostet» – das sagt die Schweizer Politik zum US-Zoll-Deal
4
Experte widerspricht Spuhler: «Verstehe nicht, warum er sich so aufregt»
5
Kein Aufschwung in Sicht: Deutschland bleibt der kranke Mann Europas
Meistgeteilt
1
Hamas übergibt tote Geisel, Israel im Gegenzug 15 Leichen von Palästinensern
2
Russische Luftangriffe auf Kiew – 4 Tote und mehrere Verletzte gemeldet
3
US-Aussenminister Marco Rubio fordert Waffenruhe im Sudan +++ Shutdown in den USA beendet
4
Vergés-Déprés mit zweitem Sieg +++ Noch mehr WM-Medaillen für Schweizer Schützen
5
So sieht der Sauber in Zukunft aus: Audi gibt Vorgeschmack auf neues Formel-1-Auto
Kleinflugzeug muss in Triengen LU notlanden
Der Pilot eines Kleinflugzeugs ist am Freitagmittag auf dem Flugplatz von Triengen LU notgelandet. Verletzt wurde niemand.
Zur Story