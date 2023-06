Der Zürcher SP-Ständerat Daniel Jositsch stellte sich vergangenes Jahr als Kandidat für die Nachfolge von Simonetta Sommaruga in den Bundesrat auf. Auf Anfrage von watson bestätigt Jositsch, dass er nun sechs Monate später «nicht abgeneigt sei», wieder zu kandidieren. «Es wäre komisch, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte kein Interesse», sagt Jositsch am Telefon.

Klimaaktivisten machen trotz Ja an der Urne weiter, lüfteln 30 SUVs und blockieren Brücke

Bereits am Tag nach der gewonnenen Abstimmung zum Klimaschutzgesetz legten die Klimaschützer nach. Am Montagmorgen blockierte die Organisation «Renovate Switzerland» zwei Autobahnausfahrten in Zürich. In der Nacht auf Dienstag zogen zudem Mitglieder der losen Vereinigung «Tyre Extinguishers» durch die Strassen und liessen 30 SUVs die Luft aus den Pneus.