Rücktritt von Sommaruga – diese Nachfolgerinnen kommen in Frage (und diese eher nicht)

«So viel ich weiss, ist Herr Berset gesund und noch im Amt.» Man müsse weiterschauen, wenn es so weit sei. Auf die Frage, ob er eine Bundesrats-Kandidatur ausschliesst, meint der Zürcher Ständerat: «Nein, sicher nicht.»

Der Rechtswissenschaftler betont, dass es in der Romandie sehr interessante Kandidatinnen für Sommarugas Nachfolge gebe. Gegenüber watson nennt er die Namen Elisabeth Baume-Schneider und Rebecca Ruiz.

Auch Daniel Jositsch werden immer wieder Bundesrats-Ambitionen nachgesagt. Als Nachfolger von Sommaruga kommt er aufgrund seines Geschlechts aber nicht in Frage.

Flavia Wasserfallen wird schon länger als mögliche Nachfolgerin von Sommaruga gehandelt. Die 43-jährige Bernerin war mehrere Jahre Co-Generalsekretärin der SP und sitzt seit 2018 im Nationalrat. Zuletzt wurde sie von ihrer Kantonalpartei für die Ständeratswahlen nominiert. Doch nun ist sogar der Sprung in den Bundesrat denkbar.

In der Deutschschweiz eher unbekannt ist Elisabeth Baume-Schneider. Die Ständerätin aus dem Kanton Jura arbeitete vorher in der Kantonsregierung und hat damit bereits Exekutiverfahrung gesammelt. Interessante Voraussetzungen für eine allfällige Kandidatur.

Einen Namen, den man für die Sommaruga-Nachfolge auf der Liste haben sollte, ist jener von Evi Allemann. Die 42-Jährige ist Mitglied der Berner Kantonsregierung. Sie gilt als Pragmatikerin, die bis weit in die politische Mitte Allianzen schmieden kann.

Alle oben Genannten haben das Problem, dass sie bereits etwas älter sind. Die SP dürfte darauf achten, auch jüngere Personen vorzuschlagen. Erst 40 Jahre alt ist Rebecca Ruiz. Seit 2019 ist sie Staatsrätin im Kanton Waadt und steht dem Gesundheitsdepartement vor. Zuvor gehörte sie dem Nationalrat an. Sollte tatsächlich eine Kandidatin aus der Westschweiz aufs Ticket kommen, ist Ruiz eine denkbare Option.

Die Nachricht von Sommarugas Rücktritt mache sie «tief betroffen», sagt die Nationalrätin. Eine Bundesratskandidatur schliesst sie gegenüber watson nicht aus: «Ich muss die Gedanken jetzt ordnen und in Ruhe überlegen.»

Viel in der Öffentlichkeit war in den vergangenen Jahren Priska Seiler Graf. Seit 2015 ist die Klotnerin im Nationalrat. Aktuell kandidiert sie für den Zürcher Regierungsrat.

Dass Badran tatsächlich bald Bundespräsidentin sein wird, ist hingegen eher unwahrscheinlich. Sie selbst betonte in der Vergangenheit immer wieder, dass sie gerne Geschäftsführerin ihres Software-Unternehmens bleiben möchte.

In der Stadt Zürich sind immer wieder Plakate mit dem Slogan «Jacky for President» zu sehen. Die Nationalrätin ist bei der Parteibasis äusserst beliebt und schafft es auch, über die Parteigrenzen hinaus die Leute mitzureissen.

In den Bundesrats-Hearings würde sie bei der FDP, der Mitte und der GLP dank ihrer grossen Erfahrung wahrscheinlich gut abschneiden. Falls Herzog sich für eine Kandidatur entscheidet, stehen ihre Chancen nicht schlecht.

Die einzige SP-Ständerätin aus der Deutschschweiz ist Eva Herzog. Die 60-Jährige sitzt seit 2019 für den Kanton Basel-Stadt in der kleinen Kammer. Zuvor war sie während 14 Jahren Regierungsrätin und Vorsteherin des Finanzdepartements.

Am Mittwoch verkündete Bundesrätin Simonetta Sommaruga überraschend ihren Rücktritt. Die SP wird versuchen, ihren Bundesratssitz zu verteidigen – und die Chancen dazu stehen nicht schlecht . Es stellt sich also die Frage, wer von der SP Sommaruga beerben könnte.

Rücktritt von Sommaruga – diese Nachfolgerinnen kommen in Frage (und diese eher nicht)

Diese SP-Frauen könnten am 7. Dezember Simonetta Sommaruga beerben. Und das sagen die SP-Männer, welche dieses Jahr nicht mehr aufs Ticket kommen.

