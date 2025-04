Zwei Bundesämter kaufen extern teure Personalberatungen ein. Bild: Shutterstock

Bundesämter geben über eine Million Franken für externe Personalberatungen aus

Mehr «Schweiz»

Das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT) und das Bundesamt für Zoll und Grenzschutz (BAZG) geben für ein Mandat für externe Personalberatungen eine Summe von bis zu 1'189'000 Franken aus. Dies berichtet der «Blick».

Das Mandat besteht aus Einzel- und Gruppencoachings für Mitarbeitende und Führungskräfte, heisst es weiter. Im Zentrum stehen die Förderung der persönlichen Entwicklung, der Umgang mit herausfordernden Situationen und die Zusammenarbeit und Lösungssuche bei teaminternen Konflikten.

Auf Anfrage des «Blick» sagt das BAZG: «Wir bewegen uns in einem Umfeld, das stetigen Veränderungen unterworfen ist. Diese Prozesse wollen wir optimal und nachhaltig begleiten.»

Das BIT begründet das Mandat wie folgt: «Der technologische Wandel in der IT ist sehr schnell. Das führt dazu, dass sich Aufgaben und Zusammenarbeitsformen rascher verändern.» Das Coaching sei deshalb eine ergänzende Massnahme in der Personalentwicklung.

Beweggrund GmbH

Den Zuschlag für das Mandat, das vier Jahre dauert, erhielt die Firma Beweggrund GmbH. Gemäss dem Blick beträgt das Kostendach 1'189'000 Franken. Für das BAZG seien maximal rund 200'000 Franken vorgesehen, für das BIT maximal 900'000 Franken. Die tatsächlichen Kosten werden aber erst nach Bezug abgerechnet.

Es ist nicht unüblich, dass sich die Bundesverwaltung externe Hilfe holt. 2024 betrugen die Kosten für Beratungen und externe Dienstleistungen insgesamt 673 Millionen Franken. (ome)