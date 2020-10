Schweiz

Coronavirus

Corona im Appenzell: Brautpaar feiert in Schwellbrunn mit Infizierten



Brautpaar feiert im Appenzell bewusst mit Corona-Infizierten: So reagiert die Gemeinde

Das 1400-Seelen-Dorf Schwellbrunn AR ist mit über 1000 Fällen pro 100'000 Einwohnern ein Corona-Hotspot. So ist es dazu gekommen:

«In Schwellbrunn hat eine Hochzeit mit über 200 Gästen stattgefunden. Mehrere Gäste sollen positiv an der Veranstaltung teilgenommen haben. Abstand- und Hygienemassnahmen wurden nicht eingehalten.» Besonders fragwürdig: Das Brautpaar habe von den Infektionen gewusst. Dies sagte der Gesundheitsdirektor des Kantons Appenzell Ausserrhoden, Yves Noël Balmer, laut dem Tagblatt an einer Medienorientierung am Montagmorgen.

Hochzeitsgäste vereinbarten, sich nicht testen zu lassen

Bild: www.imago-images.de

Viele Personen hätten von dem Vorfall um die Hochzeit gewusst, ihn aber nicht dem Kanton gemeldet. Erst zwei Wochen nach der Hochzeit habe man zufälligerweise davon erfahren, sagte Balmer. Im Rahmen der Hochzeit hätten die Gäste vereinbart, sich nicht testen zu lassen, um eine mögliche Quarantäne zu umgehen. «Ein solches Verhalten lässt mich verärgert und entsetzt zurück», sagte der Gesundheitsdirektor. Verzeigungen müssten nun geprüft werden.

Gewisse Gäste der Hochzeit hätten dann später auch noch am Oktoberfest in einem Schwellbrunner Restaurant und an Vereinsaktivitäten teilgenommen.

«Trotz des Aufrufs und trotz der Telefongespräche mit dem Gemeindepräsidenten scheinen einige Leute den Ernst der Lage nicht begriffen zu haben.»

Empörte Bürger meldeten Hochzeitsgäste bei Gemeinde

Der Gemeindepräsident von Schwellbrunn, Ueli Frischknecht, ist erzürnt über das Verhalten der Leute. «Das macht mich traurig, entsetzt und wütend», sagt er im Tagblatt-Interview. Von den Vorkommnissen habe er aus der Bevölkerung erfahren. Besorgte, aber auch empörte Bürger hätten sich an ihn gewandt, um ihn über die legere Handhabung einiger Schwellbrunner zu unterrichten.

Er habe sich bemüht, einige «Verdächtige» telefonisch zu kontaktieren. «Wir haben sozusagen unser eigenes Contact-Tracing aufgebaut», so Frischknecht.

Das Ergebnis ist aber ernüchternd. «Trotz des Aufrufs der Gemeinde und trotz der Telefongespräche mit dem Gemeindepräsidenten scheinen einige Leute den Ernst der Lage nicht begriffen zu haben», wie Frischknecht weiter zum Tagblatt sagt.

