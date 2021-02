Schweiz

Coronavirus

Corona-Leugner stürmen Berner Schulen: «Sie kamen bis ins Lehrerzimmer»



bild: facebook

Corona-Leugner stürmen Berner Schulen: «Sie kamen bis ins Lehrerzimmer»

In Bern macht eine Gruppe von Corona-Skeptikern Schulhäuser unsicher, dringt ohne Maske in Lehrerzimmer ein und verteilt Flyer mit Falschinformationen. Hinter der Aktion steckt ein bekannter Berner Verschwörungs-Anhänger. Jetzt greift die Polizei durch.

Corona-Leugner machen inzwischen selbst vor Kindern nicht Halt. In Bern sind seit letzter Woche Covid-Skeptiker in mehrere Schulhäuser eingedrungen und haben Corona-Falschinformationen verbreitet. «Sie haben Flyer an die Schüler verteilt und sind ohne Schutzmaske in das Lehrerzimmer eingedrungen. Das ist total daneben», sagt Giuliano Picciati, Leiter der Schule Munzinger im Berner Mattenhof-Quartier. Nachdem er von Lehrern alarmiert worden sei, habe er die Eindringlinge vom Schulhausplatz gewiesen. Auf den Flyern nennen die «Ärzte für Aufklärung» Corona eine «Fake-Pandemie».

bild. facebook

Die Corona-Leugner «besuchten» die Schulhäuser Brunnhof, Pestalozzi, Statthalter und Munzinger. Die Behörden rechnen damit, dass weitere Aktionen stattfinden: «Falls ihr solche Leute antrefft, ruft die Polizei. Lasst euch nicht auf Diskussionen ein, versucht die SchülerInnen ins Zimmer zu nehmen und die Türe zu schliessen», heisst es in einem Infomail der Schulbehörden an die Lehrpersonen, das watson vorliegt.

Polizei schnappt Corona-Leugner in flagranti

Nach den Meldungen der Berner Schulbehörden hat die Polizei umgehend Ermittlungen aufgenommen und ein Rayonverbot ausgesprochen. Berner Polizisten haben letzten Mittwoch vier Personen in flagranti erwischt, als sie in Bümpliz ohne Maske das Areal des Schulhaus Statthalter betraten, Kleber anbrachten und Flyer verteilten. Laut Kapo-Sprecherin Isabelle Wüthrich wurde eine Person wegen «Missachtung einer amtlichen Verfügung, Verstoss gegen die Covid-Verordnung sowie Verunreinigung» angezeigt. Gegen die anderen laufen polizeiliche Abklärungen.

Hinter der Kampagne steht Polit-Exot und Verschwörungstheorie-Sympathisant Stefan Theiler. Auf öffentlichen Facebook-Beiträgen prahlt er von den Aktionen und schildert, wie er die Schüler anlockte: «Wir waren in jedem Lehrerzimmer. Man wird dann zwar vom Pausenplatz verbannt, aber kann durch den Gartenzaun mit den Kindern reden. Einmal haben 20 Kindern meinen Ausführungen zugehört».

Theiler belästigte Kantonsärztin

Bild: keystone

Theiler sorgte zuletzt für Schlagzeilen, als er Ende November als Stapi-Kandidat bei den Berner Gemeindewahlen ohne Schutzmaske in das Rathaus ging und darauf von der Polizei abgeführt wurde. Zudem belästigte er im Oktober die Berner Kantonsärztin Linda Nartey, als er ihr nachts durch die Berner Gassen folgte, sie bedrängte und beleidigte. Weiter setzte er sich verschiedentlich an Demos von Corona-Skeptikern in Szene – und wurde von der Polizei weggewiesen.

Behörden verurteilen Aktion scharf

Die Berner Behörden verurteilen die Aktionen scharf. «Es ist absolut inakzeptabel, dass Corona-Leugner die Schulen als Plattform für ihre Zwecke missbrauchen wollen», sagt Richard Jakob, Leiter Schulamt ad interim, zu watson. Man habe sämtliche Schulen gewarnt.

«Es ist absolut inakzeptabel, dass Corona-Leugner die Schulen als Plattform für ihre Zwecke missbrauchen wollen.»

Schulleiter Picciati glaubt, dass die Corona-Leugner mit ihren kruden Theorien bei den Schülerinnen und Schülern nicht ankommen. «Ich bin überzeugt, dass unsere Oberstufen-Schüler diese Falschinformationen richtig einschätzen können. Und sich davon nicht beeindrucken lassen.» Zumindest für eine Woche haben die Schüler jetzt Ruhe. Denn dieses Wochenende beginnen in Bern die Sportferien.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

15 Kinderzeichnungen, die für alle Eltern peinlich wären Braucht es wöchentliche Massentests an den Schulen? Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter