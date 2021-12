2G? «Nächste Massnahme» Impfobligatorium? «Nicht ausgeschlossen»: Das sagen die Bundesräte

Keller-Sutters Parteikollege Ignazio Cassis rechnete vorerst nicht mit einem Impfobligatorium für spezifische Gruppen in der Gesellschaft. «Im Moment ist es nicht nötig», sagte der designierte neue Bundespräsident in einem Interview mit blick.ch vom Mittwoch.

Ein generelles Impfobligatorium in der Schweiz schloss Keller-Sutter mit Verweis auf die Gesetzeslage aus. Eine Impfpflicht für alle über 65-Jährigen beurteilte sie als zu starken Eingriff in die persönliche Freiheit, hielt aber eine Impfpflicht für Pflegende in Altersheimen sehr wohl für denkbar. «Das ist wahrscheinlich etwas, wo es eine Diskussion geben könnte.»

Am Freitag steht wieder eine Bundesratssitzung an. Darin dürften auch eine Verschärfung der bestehenden Corona-Massnahmen zur Sprache kommen. Interviews mit dem frisch gewählten Bundespräsidenten Ignazio Cassis und Justizministerin Karin Keller-Sutter geben Hinweise auf die anstehenden Diskussionen.

In der Schweiz ist am Donnerstag verbreitet Schnee bis in tiefe Lagen gefallen. Das Tessin war schneebdeckt, auch Bern, Luzern und Zürich meldeten ein paar Zentimeter Schneematsch. Am meisten Neuschnee gab es in den Voralpen mit lokal 50 Zentimetern im Kanton Schwyz.