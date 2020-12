Schweiz

Die Schweiz leidet unter Corona und das Parlament feiert wie 2019



Stell dir vor, die Schweiz leidet unter Corona und das Parlament feiert als wäre es 2019

Warst du schon lange nicht mehr an einem Konzert? Oder hast du wieder mal Lust, mit so richtig vielen Leuten einen Geburtstag zu feiern und dabei sogar «Happy Birthday» zu singen? Dann solltest du vielleicht Parlamentarierin oder Parlamentarier werden. Denn die machen das – trotz zweiter Corona-Welle. Bitte sehr: Party like it's 2019 – die Bundeshaus-Version.

Gestern das Ständchen für den frischgewählten Ständeratspräsidenten Alex Kuprecht:

Das Land welches bald 5’000 Todesfälle im Zusammenhang mit #COVID19 zu beklagen hat feiert munter weiter. Und zwar mit Blasmusik. Derweil sich der Rest der Bevölkerung Mühe gibt die Pandemie einzudämmen. One can't make this up. https://t.co/kJivIYWGEj — Christian Althaus (@C_Althaus) November 30, 2020

Volksmusik-Legende Carlo Brunner jagt die Aerosole durchs Sopransaxophon.

Ich gratuliere SR Alex Kuprecht zur Wahl zum Ständeratspräsidenten und wünsche ihm eine glückliche Hand und viel Freude im Amt.

Im Vordergrund Carlo Brunner und seine Band, die uns nach der erfolgreichen Wahl einige Stücke spielten. pic.twitter.com/6VIjn3nc1v — Werner Salzmann (@WernerSalzmann) November 30, 2020

Alles nur ein Warm-Up: Am Dienstagmorgen steigt in Bern eine grosse Geburtstagsparty.

Herzliche Gratulation Bundesrat Ueli Maurer zum 70. Geburtstag! ⁦@ParlCH⁩ pic.twitter.com/MOH0K6GE5B — Ida Glanzmann (@idamicha) December 1, 2020

Bundesrat Ueli Maurer wird 70 Jahre alt. So ein Fest lässt sich der Volksvertreter natürlich nicht entgehen.

Happy Birthday 🎂 Bundesrat Ueli Maurer. Mit grosser Freude durfte ich für die FDP Liberale Fraktion einem weisen und engagierten Amtsträger die Glückwünsche zum 70. Geburtstag 🎈 überbringen. pic.twitter.com/rSkzFWYju8 — Hans-Peter Portmann (@HPPortmann) December 1, 2020

Da kann man sich auch mal hinter der Plexiglasscheibe hervorwagen. Schliesslich tragen ja alle eine Maske. Verschwindet im Ballonmeer: BR Ueli Maurer feiert heute seinen 70. Geburtstag im Nationalrat. Happy Birthday! pic.twitter.com/CTHfNOf9XA — judith bellaiche (@judithbellaiche) December 1, 2020

Natürlich wird auch ein Happy Birthday angestimmt.

Der beste Bundesrat aller Zeiten wird heute 70 Jahre alt pic.twitter.com/Oun2kgo3lO — Barbara Steinemann (@BabaSteinemann) December 1, 2020

Bitte nicht nachmachen! Das BAG schreibt in seinen Weihnachtstipps: «Gemeinsames Singen und das Spielen von Blasinstrumenten können das Ansteckungsrisiko erhöhen. Hören Sie besser Weihnachtslieder auf Ihrer Musikanlage.»

Der Abstand wird selbstverständlich auch nicht eingehalten.

Bitte nicht nachmachen, zum Zweiten! Das BAG schreibt in seinen Weihnachtstipps weiter: «So wenige Enge Kontakte wie möglich: In der Nähe von Personen bleiben, die bereits zu den engen Kontakten gehören (z.B. Partner, Kinder, Mitbewohner). Abstand halten zu Personen mit denen in den letzten Tagen kein persönlicher Kontakt stattfand. So reduzieren Sie die Anzahl neuer enger Kontakte, die zu Ansteckungen führen können.»

War da nicht schon mal was? Mhmmm ...

A la Berne Expo, la distance de 2 mètres entre les parlementaires ne leur permet plus de tailler une bavette durant les débats..... Réactions des UDC Jean-Pierre Grin et Jean-Luc Addor #rtsinfo #parlement #sondersession pic.twitter.com/YyVmildiUy — Esther Mamarbachi (@EMamarbachi) May 5, 2020

Während des ersten Lockdowns gönnte sich der eine oder andere Parlamentarier ein wohlverdientes Feierabendgetränk. Zu einem Zeitpunkt, als alle Restaurants und Bars in der Schweiz geschlossen waren ...

So halten sich die Parlamentarier unbeobachtet an die Abstandsregeln, die sie von den Bürgern und dem Gewerbe verlangen.#fb pic.twitter.com/NrFK8HKgFo — Christoph Mörgeli (@ChrMoergeli) May 6, 2020

Das meinte übrigens der Chefredaktor zur Sondersession-Party:

