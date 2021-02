Obwohl es mit der Aviatik bachab geht: Die Swiss lanciert eine eigene Wassermarke

Filme und Serien

9 Streaming-Hits im März, die du dir nicht entgehen lassen solltest

Der Frühling ist bekanntlich die Zeit, in der die Filmstudios ihre Blockbuster langsam in Position bringen. Ob das in diesem Jahr klappt, ist allerdings noch ungewiss. Für Ersatz ist aber gesorgt, denn die Streaming-Dienste schenken sich nichts und veröffentlichen gleich einige potenzielle Hochkaräter. Vor allem Disney ist nun dank dem neuen Teilbereich STAR auch für ältere Zuschauer plötzlich sehr spannend geworden.

In den 1930er-Jahren: Mehrere Ordensschwestern reisen ins weit entfernte …