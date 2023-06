Corona belastete Gesundheitswesen mit knapp 8 Milliarden Franken

Klimaaktivisten machen trotz Ja an der Urne weiter, lüfteln 30 SUVs und blockieren Brücke

Bereits am Tag nach der gewonnenen Abstimmung zum Klimaschutzgesetz legten die Klimaschützer nach. Am Montagmorgen blockierte die Organisation «Renovate Switzerland» zwei Autobahnausfahrten in Zürich. In der Nacht auf Dienstag zogen zudem Mitglieder der losen Vereinigung «Tyre Extinguishers» durch die Strassen und liessen 30 SUVs die Luft aus den Pneus.