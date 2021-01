Schweiz

Coronavirus

Corona-Regeln: Diese Massnahmen gelten in den Schweizer Skigebieten



Bild: keystone

Diese Massnahmen gelten in den verschiedenen Skigebieten

Derzeit sind praktisch alle Skigebiete in der Schweiz offen, viele haben jedoch Personenbeschränkung. Je nach Kanton oder Region können verschiedene Massnahmen gelten. Damit du dir einen Überblick verschafften kannst, schauen wir uns die Skigebiete im einzelnen genauer an.

Letztes Update: ... Januar 2021 (je nach Veröffentlichung) Die Informationen in diesem Artikel werden laufend aktualisiert. Es kann jedoch sein, dass einzelne Bestimmungen geändert wurden und in diesem Artikel noch nicht angepasst sind. Vor einer Einreise empfehlen wir deshalb, sich direkt auf der Website der Skigebiete zu informieren.

Aufgrund der Personenbeschränkung und um lange Schlangen zu vermeiden, empfiehlt es sich Bergbahntickets online zu kaufen. Informiere dich auch schon vor der Anreise über die Möglichkeiten des Ski- und Snowboardverleihs. Die Handhabung der Vermietung kann unterschiedlich geregelt sein. Die letzten Wochenenden haben zudem gezeigt, dass Wintersportausrüstung schnell ausgebucht ist.

Graubünden

Der Kanton Graubünden hat bereits vor Weihnachten entschieden, dass die Skigebiete offen bleiben. Je nach Gebiet gelten unterschiedliche Massnahmen. Hier ein Überblick:

St.Moritz

Hotels: Hotels sind offen und dürfen ihre Hotelgäste in ihren Restaurants verpflegen. Wellnessanlagen sind ebenfalls zugänglich. Im ganzen Dorf gilt auch im Freien eine Maskenpflicht.

Skigebiete: Die Skigebiete sind offen. Skischulen sind jedoch bis auf Weiteres geschlossen.

Bergrestaurants: Viele Bergrestaurants bieten Take-Away-Möglichkeiten an.

Vermietung von Sportartikeln: Die Skivermietung ist erlaubt – auch an Sonntagen.

Übrigens: Das Gesundheitsamt des Kantons Graubünden stellte Anfang Woche zwei Hotelbetriebe in St.Moritz unter Quarantäne, weil vor allem Hotelangestellte positiv auf die südafrikanische Variante des mutierten Coronavirus getestet wurden. Die übrigen Hotels bleiben aber weiterhin geöffnet.

Arosa / Lenzerheide

Hotels: Hotels sind offen und dürfen ihre Hotelgäste in ihren Restaurants verpflegen. Wellnessanlagen sind ebenfalls zugänglich. In Arosa und in der Lenzerheide gilt auch im Freien eine Maskenpflicht.

Skigebiete: Die Skigebiete sowie Skischulen sind offen.

Bergrestaurants: Viele Bergrestaurants bieten Take-Away-Möglichkeiten an.

Vermietung von Sportartikeln: Ist möglich – auch an Sonntagen.

Bild: keystone

Davos

Hotels: Hotels sind offen und dürfen ihre Hotelgäste in ihren Restaurants verpflegen. Wellnessanlagen sind ebenfalls zugänglich. Im ganzen Dorf gilt auch im Freien eine Maskenpflicht.

Skigebiete: Die Skigebiete sowie Skischulen sind offen.

Bergrestaurants: Viele Bergrestaurants bieten Take-Away-Möglichkeiten an.

Vermietung von Sportartikeln: Ist möglich – auch an Sonntagen.

Flims / Laax

Hotels: Hotels sind offen und dürfen ihre Hotelgäste in ihren Restaurants verpflegen. Wellnessanlagen sind ebenfalls zugänglich.

Skigebiete: Die Skigebiete sowie Skischulen sind offen.

Bergrestaurants: Viele Bergrestaurants bieten Take-Away-Möglichkeiten an.

Vermietung von Sportartikeln: Ist möglich – auch an Sonntagen.

Schwyz

Seit dem 2. Dezember sind auch die Skipisten im Kanton Schwyz für Ski- und Snowboardfahrer zugänglich.

Hoch Ybrig

Hotels: Hotels sind offen und dürfen ihre Hotelgäste in ihren Restaurants verpflegen. Wellnessanlagen sind ebenfalls zugänglich.

Skigebiete: Die Skigebiete sowie Skischulen sind offen.

Bergrestaurants: Viele Bergrestaurants bieten Take-Away-Möglichkeiten an.

Vermietung von Sportartikeln: Ist möglich – auch an Sonntagen.

Stoos

Hotels: Hotels sind offen und dürfen ihre Hotelgäste in ihren Restaurants verpflegen. Wellnessanlagen sind ebenfalls zugänglich.

Skigebiete: Die Skigebiete sowie Skischulen sind offen.

Bergrestaurants: Viele Bergrestaurants bieten Take-Away-Möglichkeiten an.

Vermietung von Sportartikeln: Ist möglich – auch an Sonntagen.

St.Gallen

Im Kanton St.Gallen sind die Skigebiete seit Silvester wieder geöffnet.

Flumserberg

Hotels: Hotels sind offen und dürfen ihre Hotelgäste in ihren Restaurants verpflegen. Wellnessanlagen sind ebenfalls zugänglich.

Skigebiete: Die Skigebiete sowie Skischulen sind offen.

Bergrestaurants: Viele Bergrestaurants bieten Take-Away-Möglichkeiten an.

Vermietung von Sportartikeln: Ist möglich – auch an Sonntagen.

Bild: keystone

Bad Ragaz / Wangs / Pizol

Hotels: Hotels sind offen und dürfen ihre Hotelgäste in ihren Restaurants verpflegen. Wellnessanlagen sind ebenfalls zugänglich.

Skigebiete: Die Skigebiete sowie Skischulen sind offen.

Bergrestaurants: Die Pizolhütte und das Panoramarestaurant Edelweiss bieten Take-Away-Möglichkeiten an.

Vermietung von Sportartikeln: Ist möglich – auch an Sonntagen.

Bern

In Bern läuft der Skibetrieb vorerst trotz Ausbreitung der neuen Virusvariante in Wengen weiter.

Wengen

Hotels: Hotels sind offen und dürfen ihre Hotelgäste in ihren Restaurants verpflegen. Wellnessanlagen sind ebenfalls zugänglich.

Skigebiete: Die Skigebiete Männlichen und Kleine Scheidegg sind offen. Auch die Talabfahrt nach Wengen ist offen. Die Skischulen sind geöffnet.

Bergrestaurants: Einige Bergrestaurants bieten Take-Away-Möglichkeiten an.

Vermietung von Sportartikeln: Ist möglich – auch an Sonntagen.

Adelboden / Lenk

Hotels: Hotels sind offen und dürfen ihre Hotelgäste in ihren Restaurants verpflegen. Wellnessanlagen sind ebenfalls zugänglich.

Skigebiete: Die Skigebiete sowie Skischulen sind offen.

Bergrestaurants: Einige Bergrestaurants bieten Take-Away-Möglichkeiten an.

Vermietung von Sportartikeln: Ist möglich – auch an Sonntagen.

Bild: keystone

Grindelwald

Hotels: Hotels sind offen und dürfen ihre Hotelgäste in ihren Restaurants verpflegen. Wellnessanlagen sind ebenfalls zugänglich. Im ganzen Dorf gilt auch im Freien eine Maskenpflicht.

Skigebiete: Die Skigebiete sowie Skischulen sind offen.

Bergrestaurants: Einige Bergrestaurants bieten Take-Away-Möglichkeiten an.

Vermietung von Sportartikeln: Ist möglich – auch an Sonntagen.

Wallis

Auch im Wallis sind die Skigebiete offen.

Verbier

Hotels: Hotels sind offen und dürfen ihre Hotelgäste in ihren Restaurants verpflegen. Wellnessanlagen sind ebenfalls zugänglich.

Skigebiete: Die Skigebiete sowie Skischulen sind offen.

Bergrestaurants: Einige Bergrestaurants bieten Take-Away-Möglichkeiten an.

Vermietung von Sportartikeln: Ist möglich – auch an Sonntagen.

Lauchernalp

Hotels: Hotels sind offen und dürfen ihre Hotelgäste in ihren Restaurants verpflegen. Wellnessanlagen sind ebenfalls zugänglich.

Skigebiete: Die Skigebiete sowie Skischulen sind offen.

Bergrestaurants: Einige Bergrestaurants bieten Take-Away-Möglichkeiten an.

Vermietung von Sportartikeln: Ist möglich – auch an Sonntagen.

Freiburg

Skifahren und Snowboarden ist derzeit auch im Kanton Freiburg erlaubt.

Moléson

Hotels: Hotels sind offen und dürfen ihre Hotelgäste in ihren Restaurants verpflegen. Wellnessanlagen sind ebenfalls zugänglich.

Skigebiete: Die Skigebiete sowie Skischulen sind offen.

Bergrestaurants: Einige Bergrestaurants bieten Take-Away-Möglichkeiten an.

Vermietung von Sportartikeln: Ist möglich – auch an Sonntagen.

Bild: keystone

Schwarzsee

Hotels: Hotels sind offen und dürfen ihre Hotelgäste in ihren Restaurants verpflegen. Wellnessanlagen sind ebenfalls zugänglich.

Skigebiete: Die Skigebiete sowie Skischulen sind offen.

Bergrestaurants: Einige Bergrestaurants bieten Take-Away-Möglichkeiten an.

Vermietung von Sportartikeln: Ist möglich – auch an Sonntagen.

Luzern

Im Kanton Luzern öffneten die Skigebiete am 8. Januar 2021 den Betrieb. Um die Unfallgefahr zu senken, bleiben einige schwarze Pisten zu.

Sörenberg

Hotels: Hotels sind offen und dürfen ihre Hotelgäste in ihren Restaurants verpflegen. Wellnessanlagen sind ebenfalls zugänglich.

Skigebiete: Die Skigebiete sowie Skischulen sind offen. Schwarze Pisten bleiben zu.

Bergrestaurants: Einige Bergrestaurants bieten Take-Away-Möglichkeiten an.

Vermietung von Sportartikeln: Ist möglich – auch an Sonntagen.

Uri, Ob- und Nidwalden, Glarus, Appenzell Innerrhoden und Appenzell Ausserrhoden

Der Wintersportbetrieb in Uri, Ob-Nidwalden, Glarus und Appenzell läuft seit dem 30. Dezember.

Engelberg

Hotels: Hotels sind offen und dürfen ihre Hotelgäste in ihren Restaurants verpflegen. Wellnessanlagen sind ebenfalls zugänglich.

Skigebiete: Die Skigebiete sowie Skischulen sind offen.

Bergrestaurants: Einige Bergrestaurants bieten Take-Away-Möglichkeiten an. Es sind keine Sitzplätze vorhanden.

Vermietung von Sportartikeln: Ist möglich – auch an Sonntagen.

Bild: keystone

Andermatt

Hotels: Hotels sind offen und dürfen ihre Hotelgäste in ihren Restaurants verpflegen. Wellnessanlagen sind ebenfalls zugänglich.

Skigebiete: Die Skigebiete sowie Skischulen sind offen.

Bergrestaurants: Einige Bergrestaurants bieten Take-Away-Möglichkeiten an.

Vermietung von Sportartikeln: Ist möglich – auch an Sonntagen.

(cst)

