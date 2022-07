Corona-Trendwende? In der ersten Abwasseranlage ist die Sommerwelle auf dem Rückzug

Sars-Cov-2-Genkopien in 100 Milliarden pro 100'000 Personen, gemessen in der Kläranlage Werdhölzli Zürich. Daten bis 28. Juni 2022 verfügbar.

Sars-Cov-2-Genkopien in 100 Milliarden pro 100'000 Personen, gemessen in der Kläranlage Werdhölzli Zürich. Daten bis 28. Juni 2022 verfügbar. Bild: eawag

In der Zürcher Kläranlage Werdhölzli sinken die Zahlen erstmals seit Wochen. Damit war nicht zu rechnen, denn mit der aktuellen Sommerwelle, welche die dominierende Variante BA.5 ausgelöst hat, ist die Kurve der Fallzahlen aus dem Abwassermonitoring in den Schweizer Kläranlagen zuletzt steil nach oben gegangen. Die neusten Messungen könnten nun aber darauf deuten, dass die Sommerwelle durch BA.4 und BA.5 ihrem Ende entgegen geht.

Die Messungen in der Kläranlage Werdhölzli in Zürich zeigen, dass die Belastung mit Coronaviren im Abwasser etwas zurückgegangen ist.

Die Messungen in der Kläranlage Werdhölzli in Zürich zeigen, dass die Belastung mit Coronaviren im Abwasser etwas zurückgegangen ist. Bild: KEYSTONE

Verliert BA.5 bereits an Kraft? Zumindest in der Kläranlage Werdhölzli Zürich ist die Omikron-Variante auf dem Rückzug. Was das bedeuten könnte.

