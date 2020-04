Schweiz

«Masken dringend empfohlen»: So sieht das Schutzkonzept für den ÖV aus

Wie viele Pendler dürfen in einem Abteil sitzen? Gilt jetzt Maskenpflicht im ÖV? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Müssen alle Pendler Masken tragen?

Nein. Aber Kundinnen und Kunden des ÖV wird dringend das Tragen von Masken empfohlen, falls der Abstand von zwei Metern nicht eingehalten werden kann. Dies ist der Fall, wenn die Züge oder Trams gut frequentiert sind.

Pendlerzeiten morgens und abends sollen laut SBB wenn möglich umgangen und schwächer frequentierte Verbindungen genutzt werden.

Werden im ÖV Masken verteilt?

Nein. Kunden müssen Masken selbst mitbringen. «Es gibt keine Möglichkeit für uns, einfach Masken abzugeben», so der SBB-Chef weiter.

Die ÖV-Unternehmen versuchen, möglichst viel Platz zu schaffen. Wo immer möglich unterstützen die Transportunternehmen Reisende, so bei der guten Verteilung in Fahrzeugen oder durch ein möglichst grosses Platzangebot.

Wo sollen ÖV-Kunden Hände waschen?

Die kostenpflichtigen WC-Anlagen der SBB in den Bahnhöfen Basel SBB, Bellinzona, Bern, Genève, Lausanne, Locarno, Luzern und Zürich HB können von den Reisenden ab dem 11. Mai bis auf Weiteres kostenlos benützt werden. An den Eingängen zu den grössten Bahnhöfen werden zudem Desinfektionsmittelspender aufgestellt.

Um die Einhaltung der Hygienevorschriften des BAG sicherzustellen, werden in Grossbahnhöfen Anstehzonen bei Geschäften eingerichtet und die Benutzung von Liften auf eine Person beschränkt.

Sind ÖV-Ausflüge wieder erlaubt?

Nein. Auf touristische Reisen ist gemäss Empfehlung des BAG weiterhin zu verzichten.

Wie wird der Fahrplan hochgefahren?

In Abstimmung auf die weiteren Lockerungen der Corona-Schutzmassahmen durch den Bundesrat per 11. Mai 2020 wird die SBB ihr Fahrplanangebot erweitern. Die Wiederherstellung des regulären Fahrplans erfolgt laut SBB-Mitteilung schrittweise. Nach der ersten Erhöhung des Angebots per 27. April verkehren per 11. Mai 2020 zusätzlich zum aktuellen Angebot wieder weitere Fern- und Regionalverkehrszüge:

IR90 Brig–Lausanne–Genève-Aéroport: wieder mehrheitlich normaler Betrieb

S40 Fribourg–Romont: Reaktivierung aller Leistungen

Zürcher S-Bahn: S19: Reaktivierung aller Leistungen, Reaktivierung verschiedener Leistungen aus S20, S21 und S2

Gibt es wieder Ticketkontrollen?

Die goldenen Zeiten für Schwarzfahrer sind bald vorbei. Ab 11. Mai gibt es wieder überall Kontrollen im ÖV.« Wir werden diese so anpassen, dass das Personal geschützt werden kann», sagt SBB-Chef Ducrot.

Wann fahren die SBB wieder nach Italien?

Das ist noch unklar. Laut SBB-Chef Ducrot stehe man in engem Kontakt mit den Behörden. «Es ist absehbar, dass auch hier eine Lockerung kommt. »

(amü)

