Technische Panne: Bund stellte heute Morgen ungültige Corona-Zertifikate aus

Gratistests nur für u16, 50 Fr. für Impf-Missionare – das hat der Bundesrat entschieden

Der Bundesrat will gemeinsam mit den Kantonen die Impfanstrengungen nochmals intensivieren, um die Epidemie in der Schweiz möglichst bald beenden zu können: In den nächsten Wochen sollen möglichst viele Personen erreicht werden, die noch unentschlossen sind und für einen Impfentscheid noch Informationen benötigen. Der Bundesrat hat deshalb an seiner Sitzung vom 1. Oktober 2021 Pläne für eine Impfoffensive in Konsultation geschickt.

Geplant sind eine nationale Impfwoche, rund 170 …