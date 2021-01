Schweiz

Corona Schweiz: Welche Läden trotz Lockdown offen bleiben



Bild: keystone

Welche Läden trotz Lockdowns offen bleiben – und welche Artikel sie verkaufen dürfen

Der Bundesrat schliesst alle Geschäfte, die nicht Güter «des kurzfristigen und täglichen Bedarfs» verkaufen. Welche Waren weiter verkauft werden dürfen, hat er in einer Verordnung festgehalten. Der Teufel steckt im Detail.

Trotz Lockdowns dürfen zahlreiche Geschäfte weiterhin offen bleiben. Deutlich mehr, als dies während dem ersten Lockdown im Frühling der Fall war. Coiffeure etwa dürfen weiter offen bleiben.

Die Verordnung listet eine grosse Anzahl von Dingen und Artikelkategorien auf. Folgende Geschäfte dürfen grundsätzlich verkauft werden:

Die Liste der Läden

Supermärkte und Läden, die Lebensmittel oder andere Güter des kurzfristigen und täglichen Bedarfs verkaufen (siehe Liste unten)

Apotheken, Drogerien, Optiker, Läden für Hörgeräte

Coiffeure

Blumenläden

Geschäfte für Reparatur und Unterhalt, zum Beispiel Wäschereien, Nähereien, Schuhmacher, Schlüsseldienste sowie Autogaragen und Fahrradgeschäfte, soweit sie Reparaturen anbieten

Bau- und Gartenfachläden sowie Eisenwarengeschäfte, für Bau- und Gartenartikel

Tankstellen, inklusive Shops

Verkaufsstellen von Telekommunikationsanbietern

Der Bundesrat definiert im Gegensatz zum ersten Lockdown mittels Verordnung genauer, welche Artikel verkauft werden dürfen. Dies wirkt sich insbesondere auf grosse Supermärkte aus, in denen im Gegensatz zum Lockdown weniger Gestelle abgesperrt werden müssen.

Die wichtigsten Aussagen des Bundesrates im Video: Video: watson

Die Liste der Artikel

Lebensmittel

Koch- und Essgeschirr, einschliesslich Besteck, Kochutensilien und Aufbewahrungsbehältern

Drogerieartikel

Kosmetika

Wasch-, Reinigungs- und Pflegemittel

Zimmerpflanzen und Schnittblumen

Fotoverbrauchsmaterial

Strumpfwaren, Unterwäsche und Babybekleidung

Bau- und Gartenartikel (wie Werkzeuge, Baustoffe, Saatgut, Erde)

Tiernahrung und Produkte, die zur Tierhygiene und zur Tierhaltung notwendig sind.

elektrotechnische Ersatzteile und Zubehör (wie Batterien, Akkus etc.)

Zeitungen und Zeitschriften

Öffnungszeiten werden gelockert

Für die Läden mit Waren des täglichen Gebrauchs werden die Öffnungszeiten wieder gelockert. Sie dürfen ihre Waren nun auch wieder nach 19 Uhr sowie am Sonntag anbieten. Kioske, Tankstellenshops sowie Läden in Bahnhöfen und Flughäfen dürfen das eingeschränkte Sortiment auch am Sonntag wieder verkaufen. (amü)

