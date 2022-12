Die Corona-Pandemie könnte vorbei sei – aber das Virus ist noch da

Mit Blick auf China, wo aktuell die Fallzahlen explodieren, gibt Stadler für die Schweiz zumindest bezüglich neuer Virus-Varianten Entwarnung. Sie schätze das Risiko als nicht sehr hoch ein, «dass in den nächsten Monaten in China eine völlig neue Variante entstehen könnte, welche die bestehende Immunität der Bevölkerung in Europa umgehen kann».

«Wir sind immer noch in einer Phase, wo das Ganze nicht so stabil und berechenbar ist wie bei der Influenza.»

In einem Punkt relativiert die ETH-Professorin Stadler die Aussage des Virologen Drosten aus Deutschland jedoch unabhängig von dessen Interview. Sie betont nämlich, dass es Definitionssache sein, ob wir uns nun in der endemischen Phase befänden.

Das sagte Tanja Stadler, Biostatistikerin Tanja Stadler von der ETH Zürich, am Dienstag in einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen . Sie präsidiert das neue Corona-Beratungsgremium für Bund und Kantone, das auf die im Frühling aufgelöste Swiss National Covid-19 Science Task Force des Bundes folgte.

Die SBB kriegen ihre Eurocity-Verbindung von Zürich nach München nicht in den Griff. Darunter leiden auch Pendlerinnen und Pendler innerhalb der Schweiz. Dabei wäre Bahnfahren ins Ausland derzeit so gefragt wie selten.

Der Eurocity 98 ist ein perfekter Zug: Um 16.52 Uhr fährt er in München los, um 20.27 Uhr kommt er in Zürich an. Damit ist er sowohl für Geschäftsreisende als auch für Touristinnen und Touristen interessant. In den modernen Zügen lässt sich arbeiten oder im Speisewagen das Abendessen geniessen – und nach dreieinhalb Stunden ist das Ziel erreicht. So weit die Theorie.