Corona und kein Ende? Warum wir uns immer wieder infizieren können

Das hängt mit den den Mutationen des Virus zusammen. So unterscheidet sich das Spike-Protein, mit dem das Virus in den menschlichen Zellen gelangt, in der Omikron-Variante BA.1 zur aktuell dominanten BA.5 an fast 40 Stellen. Die Folge: Die nach einer BA.1-Infektion entwickelten Antikörper erkennen BA.5 kaum und binden das Virus daher nur noch schwach.

Bis zu elf Kilometer lange Staus auf beiden Seiten des Gotthards

Ausflügler in den Süden und der Ferienrückreiseverkehr haben am Samstag auf beiden Seiten des Gotthard-Strassentunnels zu langen Staus geführt. Bereits am Morgen wuchsen die Fahrzeugkolonnen auf zehn Kilometer an, am Abend wurden daraus auf der Südseite elf Kilometer.