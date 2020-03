Schweiz

Coronavirus

Coronavirus: Arzt erklärt, warum es einen Schweizer Lockdown braucht



«Bleiben Sie zuhause, meiden Sie Kontakt»: Unispital-Prof erklärt, was jetzt angesagt ist

Was jeder Einzelne von uns gegen das Coronvirus tun kann? Unnötige Kontakte meiden, wenn möglich daheim bleiben. Warum das so ist, erklärt der Direktor des Instituts für Neuropathologie am Unispital Zürich in einem Video, das derzeit die Runde macht. Adriano Aguzzi wendet sich mit einem eindrücklichen Appell an die Schweizer Bevölkerung. Mit italienischem Akzent beginnt er:

«Ich möchte Ihnen erklären, warum Sie in den nächsten Tagen unbedingt zuhause bleiben müssen und den Kontakt mit anderen Menschen meiden sollen.»

Aguzzi erklärt zuerst, wie sich das Virus exponentiell verbreitet. Nach jedem zweiten Tag verdoppelt sich die Anzahl am Coronavirus Erkrankter. Man möge einwenden, dass die 2200 Erkrankter in der Schweiz nicht viel seien, das Problem sei aber, dass das Virus sich wie ein Lauffeuer verbreite. In wenigen Tagen werde man tausende neue Fälle haben.

«Zum Glück gibt es etwas, was wir machen können», sagt Aguzzi. Und das ist: «Social Distancing». Also Abstand halten zu den anderen Menschen. Es brauche unbedingt einen «Lockdown» der Schweiz.

Er rechnet vor: In 14 Tagen haben wir bei einer Verdoppelung alle zwei Tage abgerundet 100'000 Fälle. Das seien 50'000 kranke Menschen, die heute noch nicht krank sind – aber bereits infiziert sind.

Mit anderen Worten: Wir haben bereits ein Vielfaches an infizierten Menschen – und nicht bloss die bestätigten 2200 Fälle. Diese Menschen merken aber nicht, dass sie infiziert sind, weil sie sich gesund fühlen und noch keine Symptome zeigen. Hier aber der Knackpunkt: Man kann das Virus trotzdem weitergeben, auch wenn man noch nicht erkrankt ist.

Hier ist das ganze Video: Video: YouTube/DrAagAag

(jaw)

