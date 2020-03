Schweiz

Coronavirus

Coronavirus: In diesen Ländern sind die Sterberaten am höchsten



So hoch sind die Sterberaten nach Land (keine guten Nachrichten für die Schweiz) Bild: AP

Die Anzahl der Infizierten zu vergleichen wird zunehmend schwieriger, denn jedes Land testet unterschiedlich. Im Vergleich der Sterberaten gibt's allerdings schlechte Nachrichten für die Schweiz.

Am heutigen Montag, 23. März 2020, hatte Italien mit Abstand die höchste Sterberate. Pro Million Einwohner sind dort bisher 90 Personen wegen des Coronavirus' verstorben.

Zu den Daten Manche Länder testen häufiger, andere nur in kritischen Fällen. Manche publizieren die Resultate stündlich, andere schliessen die Labors über's Wochenende. Statt auf Infizierte fokussieren wir daher in diesem Artikel auf die vermeldeten Todesfälle – auch wenn selbst diese je nach Quelle stark variieren. Dazu mehr am Ende des Artikels.

Danach folgt Spanien, wo sich das Coronavirus derzeit in rasanter Geschwindigkeit ausbreitet, mit knapp 47 Todesopfern auf eine Million Einwohner. Auf Platz drei liegt der Iran mit 22,2 Toten pro Million Einwohner.

Und danach folgt bereits die Schweiz: Auch wenn wir «erst» diese Woche das hundertste Todesopfer verzeichneten – gemessen an unserer verhältnismässig kleinen Bevölkerungszahl führt das zu einer beachtlichen Sterberate von fast 12 Toten pro Million Einwohner.

Bild: watson.ch

Selbstverständlich stehen jedoch nicht alle Länder am gleichen zeitlichen Punkt der Ausbreitung: Während in China der Peak bereits überstanden ist, nimmt das Virus beispielsweise in Deutschland erst so richtig Fahrt auf.

Interessant ist daher die Entwicklung der Anzahl Todesfälle. Um die Kurven zu vergleichen, starten wir jeweils am Tag, an dem ein Land den 10. Todesfall vermeldet hat. Italien hat den Rekordwert von China vor einigen Tagen übertroffen. Bis jetzt sind in unserem Nachbarland fast eineinhalb Mal so viele Personen am Coronavirus gestorben wie in China – und dort stabilisiert sich die Anzahl Toter allmählich.

Auch Spanien und Iran melden inzwischen deutlich über 1000 Todesopfer.

Bild: watson

Kaum sichtbar auf der obigen Grafik ist übrigens Frankreich, das mit rund einer Woche Verzögerung exakt auf der Italienischen Entwicklung liegt.

Nehmen wir daher Italien, China, Iran und Spanien aus der Grafik raus, um einen Überblick über die restlichen Länder zu erhalten. Und da gibt's auf den ersten Blick gute Nachrichten: Die Schweiz verzeichnet demnach einen langsameren Anstieg der Todesfälle als Frankreich, respektive Italien.

Anzahl Tote, ohne Italien, China, Iran und Spanien (Schweizer Zahlen vom BAG) Bild: watson

Der Transparenz halber muss man aber auch hier anmerken, dass die vom Bund für heute gemeldeten 66 Todesfälle der Realität wohl etwas hinterher hinken. So geht das Portal worldometers.info, das sich nebst den offiziellen Behördenzahlen auch an Medienmitteilungen der Kantone bedient, von aktuell 118 Toten für die Schweiz aus – also fast doppelt so viele, wie heute Mittag vom BAG gemeldet wurden.

Anzahl Tote, ohne Italien, China, Iran und Spanien (Schweizer Zahlen von worldometers) Bild: watson

Die Grafik sähe mit dieser Zahl natürlich anders aus. Allerdings schwimmen auch nicht nur die Schweizer Behörden in der Arbeit, es ist zu vermuten, dass für ein realistischeres Abbild auch die Zahlen der restlichen Länder in die Höhe korrigiert werden müssten.

