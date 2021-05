Schweiz

Soldaten sollen Corona-Tests an Flughäfen kontrollieren



Bild: keystone

Soldaten sollen Corona-Tests an Flughäfen durchführen

Die Schweiz verlangt von jedem Flugpassagier, der ins Land einreist, einen negativen PCR-Test. Doch: Niemand fühlt sich zuständig, das Ergebnis auch zu kontrollieren. Eigentlich wäre dasAufgabe der Fluglinien vor dem Abflug. Globetrotter-CEO André Lüthi fordert in der NZZ am Sonntag Unterstützung durch die Armee: «Man sollte die PCR-Tests an den Flughäfenkonsequent kontrollieren.

Wir haben Bundesrat Alain Berset vorgeschlagen, zum Beispiel WK-Soldaten dafür einzusetzen.» Im Gegenzug fordert Lüthi, die Quarantäne-Liste, wie sie heuteerstellt wird, abzuschaffen. «Es ist nicht sinnvoll, die Quarantäne-Liste an die Fall-zahlen in derSchweiz zu koppeln. Wenn bei uns die Ansteckungen sinken, dann landen plötzlich Länder aufder Liste, die zuvor noch als sicher galten», sagt er.

