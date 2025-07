Finanzaufsicht fordert nach F-35-Streit weitere Massnahmen vom VBS

Die Finanzaufsichtskommission erkenne Handlungsbedarf und erwarte vom VBS wirksame Massnahmen zur Risikominimierung, hiess es. Es müssten nicht nur die Geschehnisse rund um das «Missverständnis» beim Festpreis der neuen Kampfjets aufgearbeitet werden, sondern auch die absehbaren Mehrkosten in Millionenhöhe bei den anderen Teilprojekten des Programms «Air2030». (nib/sda)

Das Beschaffungsprogramm der Armee zum Schutz des Luftraums sei mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden, schrieb die Finanzdelegation der eidgenössischen Räte (Findel) in einer Mitteilung der Parlamentsdienste vom Freitag. Sie hatte sich nach Bekanntwerden der neusten Details rund um den Preis der F-35-Kampfjets von Verteidigungsminister Martin Pfister informieren lassen.

