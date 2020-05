Schweiz

Coronavirus

Coronavirus: So reagieren die Städte auf die Basler Partymeute



bild: screenshot telebasel

Basel droht mit Corona-Sperrungen – auch andere Städte bereiten sich auf Auffahrt vor

Just zum verlängerten Auffahrtswochende gibt der Sommer richtig Gas. Das schöne Wetter wird Zehntausende nach draussen locken. Die Schweizer Städte reagieren unterschiedlich, um Rudelbildungen wie in der Basler Partymeile zu verhindern.

Der Corona-Leichtsinn grassiert in der Schweiz. Zumindest kann man diesen Eindruck erhalten wenn man mit aufmerksamen Augen durch Quartiere und Innenstädte streift. Freunde umarmen sich plötzlich wieder, Kumpels sitzen in grossen Gruppen zusammen und trinken Bier.

Es scheint als sei die tödliche Gefahr des Coronavirus wegen mit dem Lockdown-Ende aus vielen Köpfen verschwunden. Umso mehr, wenn ordentlich Alkohol im Spiel ist. In der Steinenvorstadt in Basel versammelten sich am Samstagabend so viele Menschen, dass die gebotenen zwei Meter Abstand unmöglich einzuhalten waren. Ein Aufschrei ging durchs Land. «Diese Bilder machen mir schon Sorgen. Da scheinen sich viele Leute nicht an die offiziellen Empfehlungen zu halten», sagt auch die Epidemiologin Olivia Keiser im watson-Interview.

Basel

Bild: KEYSTONE

Nun steht das verlängerte Auffahrts-Wochende mit ersten lauen Sommerabenden vor der Türe. Szenen wie in der Steinenvorstadt haben die Verantwortlichen der Stadt Basel aufgeschreckt. Die Sicherheitsbehörden fassen nun gezielte Absperrungen von Arealen ins Auge: «Wenn Personen wieder so dicht beieinander sind, dass die BAG-Massnahmen nicht eingehalten werden können, sind Absperrungen nicht ausgeschlossen», sagt Toprak Yerguz, Sprecher der Justizdirektion Basel, zu watson. Wenn der Vorfall vom letzten Wochenende etwas Gutes habe, dann seine Bedeutung als «Schuss vor den Bug».

Zürich

archivBild: KEYSTONE

Auch Zürich schliesst temporäre Absperrungen nicht aus. «Die Stadtpolizei wird einschreiten, wenn ‹es überbordet›», sagt die Stadtzürcher Sicherheitsvorsteherin Karin Rykart (Grüne) in einem Interview mit dem Tages-Anzeiger. Bilder wie in Basel wolle man in Zürich nicht sehen. Aber klar sei: «Die Leute haben ein Nachholbedürfnis.»

«Die Stadtpolizei wird einschreiten, wenn es überbordet.»

Vielen Menschen sehnen sich danach, endlich wieder am Zürichsee flanieren und sünnelen zu können. Der Druck, das Zürcher Seebecken für die Bevölkerung wieder zu öffnen, sei «gigantisch» so Rykart. Nichtsdestotrotz bleiben die grossen Zürcher Quaianlagen am See geschlossen. «Das Utoquai zu räumen an einem Freitagabend, wenn zu viele Leute zu nahe beieinanderstehen und die Leute den Platz nicht verlassen wollen, ist nicht machbar», so Rykart zur NZZ.

Luzern

Bild: KEYSTONE

«Es kommt in Luzern vermehrt zu Diskussionen zwischen Einsatzkräften und See-Besuchern.»

Anders sieht es in Luzern aus. Dort hat die Stadt am 11. Mai das Seebecken für die Bevölkerung wieder geöffnet. Doch die Akzeptanz für die Abstandsregeln schwindet. «Es kommt vermehrt zu Diskussionen zwischen Einsatzkräften und See-Besuchern», wie Armida Raffeiner vom lokalen Krisenstab zur Luzerner Zeitung sagt. Die Behörden haben darum eigens einen Sicherheitsdienst engagiert, der die Leute an das Corona-Regime erinnert und falls nötig die Polizei alarmiert.

Bern

Bild: KEYSTONE

In der Bundesstadt sind laut Behörden vorerst keine weiteren Massnahmen geplant, um Corona-Regeln durchzusetzen. Die Polizei werde wie gewohnt patrouillieren und wenn nötig einschreiten. Trotz «Ermüdungserscheinungen» bei der Bevölkerung und schönem Wetter sind die Behörden zuversichtlich: «Die Bernerinnen und Berner haben in den letzten Wochen mehr als bewiesen, dass sie die notwendigen Massnahmen einhalten können und wollen», sagt Sicherheitsdirektor Reto Nause zum Bund.

>> Coronavirus: Alle News im Liveticker



