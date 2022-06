Muss ich mich vor den Ferien testen lassen? Die wichtigsten Antworten rund ums Testen

Die Sommerferien stehen an, und nach zwei Jahren Pandemie-bedingter Einschränkungen lockt die Ferne. Doch nicht in alle Länder kann man sorglos reisen, vielerorts muss noch immer ein negatives Testergebnis vorgewiesen werden. Die wichtigsten Antworten rund ums Testen für die Ferien.

Chiara Stäheli / ch media

Bis zu 380 Franken kostet ein PCR-Test am Flughafen in Zürich. Bild: keystone

Zwar sind Reisen in viele Länder mittlerweile ohne Testen, Zertifikat oder Impfung möglich. Dennoch lohnt es sich, vorab zu klären, welche Auflagen im Zielland gelten. Wir klären vor den Sommerferien die wichtigsten Fragen rund um das Reisen und Testen nach zwei Jahren Corona-Pandemie.

Für welche Länder brauche ich einen negativen Test?

Wer nicht vollständig geimpft ist, braucht für die Einreise nach Frankreich, Portugal, Malta, Südafrika, Thailand, in die Türkei, in die Vereinigten Arabischen Emirate oder nach Ägypten, Zypern und Indien einen negativen Covid-Test oder eine gültige Genesenen-Bescheinigung. Letztere gilt in der Regel für 180 Tage.

Ich reise in die Ferien und muss dafür einen negativen Test vorlegen. Wo finde ich den günstigsten Anbieter?

Allgemein gilt: Wer sich am Wohnort oder in der Umgebung testen lässt, kommt meist günstiger als am Flughafen oder an anderen Reise-Hotspots. So zahlen Sie für einen PCR-Test am Flughafen Zürich zwischen 139 und 380 Franken - je nach dem, wie rasch Sie das Ergebnis benötigen. Am Flughafen in Genf schlägt ein PCR-Test mit 130 Franken zu Buche. In Basel zahlen Sie 110 Franken für den «Classic-PCR-Test» und 195 Franken, wenn das Ergebnis innert 90 Minuten vorliegen soll. Zum Vergleich: In Testcentern abseits der Flughäfen kostet ein PCR-Test meist zwischen 90 und 140 Franken. Antigentests sind bereits ab 35 Franken erhältlich.

Reicht ein Antigentest oder brauche ich einen PCR-Test?

Die meisten Länder, die nach wie vor einen negativen Testnachweis verlangen, akzeptieren sowohl Antigen- als auch PCR-Tests. Es lohnt sich, vor der Reise abzuklären, welche Art von Test verlangt wird. Informationen dazu finden sich beispielsweise bei Travelnews.ch.

Wo gibt es überhaupt noch Testanbieter?

Auch wenn viele Testcenter seit der Aufhebung der Zertifikatspflicht wieder geschlossen wurden: Sowohl in Spitälern als auch in Arztpraxen und einigen Testcentern werden nach wie vor Corona-Tests angeboten. Eine Übersicht mit Teststandorten finden Sie unter anderem unter diesem Link.

Muss ich die Testkosten selbst bezahlen?

Das hängt von der Art des Tests ab. Der Bund stellt die Antigen-Schnelltests nach wie vor kostenlos zur Verfügung. Und zwar unabhängig davon, ob man Symptome hat oder nicht. Das gilt hingegen nicht für PCR-Tests: Wer «aus touristischen Gründen» einen solchen machen muss, zahlt diesen aus der eigenen Tasche.

Wie viele Tage vor der Reise sollte ich den Test machen lassen?

Müssen Sie für die Reise in Ihr Zielland über einen negativen PCR-Test verfügen, sollten Sie dafür genügend Zeit einplanen. Es kann mehrere Tage dauern, bis das Resultat mitgeteilt wird. Bei den meisten Testanbietern liegt das Resultat spätestens nach 24 bis 48 Stunden vor. Benötigen Sie hingegen einen Antigen-Schnelltest, reicht ein Test am Tag der Abreise, da das Resultat meist innerhalb von maximal einer Stunde bekannt ist.

Kann ich den Test auch direkt am Flughafen machen?

Ja. An allen drei Schweizer Flughäfen gibt es ein oder mehrere Testcenter. Sowohl in Basel als auch in Genf wird empfohlen, vorab einen Termin für das Testen zu reservieren - und zwar im Optimalfall für den Vortag des Flugs, damit das Testresultat vor dem Abflug vorliegt. (aargauerzeitung.ch)