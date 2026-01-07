Feuerlöscher sind nach der Tragödie in Crans-Montana ein gefragtes Gut. Bild: Shutterstock

«5-mal mehr Feuerlöscher verkauft»: Wie die Crans-Montana-Tragödie die Schweiz verändert

Rauchmelder, Feuerlöscher und Feuerdecken. Die Schweiz stürzt sich nach der Explosion in Crans-Montana auf Brandschutz- und Löschmaterialien.

Die Explosion in Crans-Montana, die 40 Menschenleben gekostet und 116 Verletzte hervorbrachte, hält die Schweiz seit fast einer Woche in Atem. Seither rollt eine Welle der Panik über das ganze Land. Das scheint zumindest ein Blick auf die Verkaufszahlen von Digitec und Galaxus zu bestätigen.

Laut «20 Minutes» haben die Marken in den ersten drei Tagen dieses Jahres mehr als doppelt so viele Gefahrenmelder verkauft wie im gleichen Zeitraum im letzten Jahr. Dabei haben sich die Verkäufe von Feuerlöschprodukten, insbesondere von Feuerdecken, beinahe vervierfacht. Feuerlöscher wurden gar fünfmal mehr verkauft.



«Ich habe sechs Rauchmelder gekauft»

Die höchste Nachfrage ist jedoch die nach den Rauchmeldern. Ein Galaxus-User berichtet beispielsweise, dass er sechs Rauch- und Brandmelder für seine Mietwohnung gekauft habe, nachdem er herausgefunden hat, dass er keine besass.

Andere Personen wiederum möchten sich vergewissern, dass ihre Feuerlöscheinrichtungen tatsächlich funktionstüchtig sind, wie in «La Liberté» zu lesen ist.

Das Schweizer Unternehmen Primus, das durchschnittlich 50'000 Feuerlöscher pro Jahr installiert, sei in den letzten Tagen stark gefragt gewesen. «Der Kundendienst des Unternehmens erhält unzählige Anrufe für Überprüfungen – insbesondere von Betrieben wie Bars und Nachtclubs», berichtet der Techniker der Firma, Olivier von Rotz. «Die Kunden sprechen dabei ausdrücklich über ihre Ängste nach dem Brand in Crans-Montana», fügt er hinzu.

Feuerlöscher müssen sichtbar und zugänglich sein

Auf diese Panik hin reagiert das Freiburger Medienhaus und erinnert daran, nichts zu überstürzen: «Nur Bewohner eines Hauses, das an einem unzugänglichen Weg liegt müssen aus regulatorischer Sicht einen Feuerlöscher besitzen.»

Bei der Sicherheit von Gebäuden hängt diese vom Baujahr ab. Häuser, die nach 2015 erbaut wurden, sind in der Regel ausreichend durch bauliche Massnahmen geschützt. Was öffentliche Einrichtungen angeht, so müssen die obligatorischen Feuerlöscher an einem zugänglichen und sichtbaren Ort aufgestellt werden. Der Eigentümer des betreffenden Objekts ist gesetzlich verpflichtet, diese gemäss den Vorgaben der Hersteller (in der Regel alle drei Jahre) zu warten.

