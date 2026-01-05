Ein Video aus der Silvesternacht 2019/2020 zeigt, dass ein Kellner schon damals vor dem Schaumstoff an der Decke im «Le Constellation» gewarnt hatte. bild: screenshot rts

Neues Video aufgetaucht: Kellner warnte schon 2019 vor Schaumstoff-Decke in Brandbar

Ein Video aus der Silvesternacht 2019/2020 legt nahe, dass die Brandgefahr durch das Deckenmaterial in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana bereits seit Jahren bekannt war.

Auf einem Video, das RTS vorliegt, weist ein Kellner Gäste in der Silvesternacht 2019/2020 ausdrücklich auf die Schaumstoffplatten an der Decke hin. Dieses Deckenmaterial steht nach dem Brand vom 1. Januar, bei dem 40 Menschen ums Leben kamen und 116 verletzt wurden, im Fokus der Ermittlungen.

Die Momente vor dem Brand in Crans-Montana Video: watson/Hanna Dedial

Der Angestellte spricht im Video mehrmals Besucher an, die Flaschen mit Wunderkerzen in der Hand halten, dass sie mit dem Schaumstoff aufpassen sollten.

Eine Frau, die das Video aufgenommen hatte, war nach eigener Aussage regelmässig zu Gast in der Bar gewesen. Sie erinnere sich gut an die Situation, wie sie gegenüber RTS erzählt. «Wir waren sehr nah an der Decke. Genau deshalb hat der Kellner diesen Kommentar gemacht.»

Nach bisherigen Erkenntnissen setzten Funken von Feuerwerkskörpern die Schaumstoff-Schallschutzmatten an der Decke in Brand. Videos aus der Brandnacht zeigen, wie sich das Feuer rasch ausbreitete. Die Ermittlungen untersuchen nun, ob das Material den Brandschutzvorschriften entsprach.

(hkl)