Barbesitzer von Crans-Montana Bar werden erneut einvernommen

Mehr «Schweiz»

Die französischen Besitzer der Bar «Le Constellation», die in der Silvesternacht in Crans-Montana VS in Flammen aufging, werden erneut von der Walliser Justiz einvernommen. Dies beobachteten Journalisten der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag vor der Staatsanwaltschaft in Sitten.

Es handelt sich um ihre zweite Vernehmung seit der Einleitung eines Strafverfahrens gegen das Besitzer-Paar. Bild: keystone

Jacques und Jessica Moretti kamen getrennt voneinander an, er in einem Gefangenentransporter und sie in Begleitung ihrer Anwälte, am Sitz der Staatsanwaltschaft in Sitten.

Das Ehepaar, dem nach dem Drama mit 40 Toten und 116 Verletzten «fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung und fahrlässige Verursachung einer Feuersbrunst» vorgeworfen wird, traf um 8.30 Uhr ein und soll zwei Tage lang von den Ermittlern vernommen werden.

Es handelt sich um ihre zweite Vernehmung seit der Einleitung eines Strafverfahrens gegen sie.

Während Jessica Moretti unter Auflagen auf freiem Fuss blieb, wurde ihr Ehemann am 9. Januar in Untersuchungshaft genommen. Er könnte aber gegen Zahlung einer Kaution in Höhe von 200'000 Schweizer Franken freigelassen werden. (sda/afp)