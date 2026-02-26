freundlich17°
DE | FR
burger
Schweiz
Crans-Montana

Crans-Montana: Gemeinde will sich als Partei im Verfahren beteiligen

Beschwerde eingereicht: Crans-Montana will sich als Partei im Verfahren beteiligen

26.02.2026, 14:4626.02.2026, 14:46

Die Gemeinde Crans-Montana VS beharrt darauf, im Zusammenhang mit der Brandkatastrophe als «Partei des Verfahrens» aufzutreten. Sie hat Beschwerde gegen den Entscheid der Walliser Staatsanwaltschaft eingereicht, ihr diesen Status zu verweigern. Das Kantonsgericht muss nun darüber entscheiden.

Der Anwalt der Gemeinde, Gaspard Couchepin, bestätigte am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen entsprechenden Bericht des Westschweizer Radios und Fernsehens RTS.

Partei des Verfahrens statt Nebenklägerin

Die Gemeinde Crans-Montana hatte zunächst den Wunsch geäussert, als Klägerin aufzutreten, also als geschädigte Partei. Die Walliser Staatsanwaltschaft hatte ihr Anfang Januar mitgeteilt, dass sie diesen Status aufgrund der Rechtsprechung nicht erhalten könne.

Daraufhin setzte die Staatsanwaltschaft den Gemeindebehörden eine Frist von fünf Tagen, um zu dieser Frage Stellung zu nehmen. Die Gemeinde setzte die Staatsanwaltschaft davon in Kenntnis, dass sie auf einen Status als Nebenklägerin verzichte.

Stattdessen strebte die Gemeinde an, «Partei des Verfahrens» zu sein. Mit diesem Schritt erhoffte sie sich Zugang zu den Akten, die Teilnahme an Einvernahmen sowie die Möglichkeit, den befragten Personen Fragen zu stellen.

Gemeinde sieht sich als Opfer

Nur zwei Tage nach dem verheerenden Brand in der Silvesternacht hatte der Gemeinderat von Crans-Montana mitgeteilt, dass sich die Gemeinde als «Zivilpartei» am Strafverfahren beteiligen wolle.

«Wir sind auch Opfer und Betroffene dieses Dramas», hatte Gemeindepräsident Nicolas Féraud rund fünf Tage nach dem Flammeninferno in der Bar «Le Constellation» mit 41 Toten und 115 Verletzten gesagt, was zu grosser Empörung geführt hatte. (sda)

Mehr zur Brandkatastrophe von Crans-Montana:

Crans-Montana: Knatsch beim Treffen zwischen Italien und der Schweiz
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Der nationale Trauertag für die Opfer von Crans-Montana
1 / 11
Der nationale Trauertag für die Opfer von Crans-Montana

Am 9. Januar 2026 fand der nationale Gedenkanlass und Trauertag für die Opfer der Brandkatastrophe in Crans-Montana.
quelle: keystone / jean-christophe bott
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Sechs Jahre keine Kontrollen – der Gemeindepräsident von Crans-Montana nimmt nach dem Drama Stellung
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Stadtzürcher Parlament streicht Hochhauszonen
Das Stadtzürcher Parlament hat am Mittwochabend die Gebiete in denen Hochhäuser entstehen könnten, deutlich verkleinert oder heruntergestuft. FDP und GLP erwägen, ein Referendum gegen die Vorlage zu ergreifen.
Zur Story