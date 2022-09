Massentierhaltung, AHV21 und Verrechnungssteuer: Alle Abstimmungsresultate von heute

Der letzte Abstimmungssonntag des Jahres ist da. Heute fallen in der Schweiz Richtentscheide zur Massentierhaltung, zu einer grösseren AHV-Reform und zur Verrechnungssteuer. Alle Informationen und Resultate dazu findest du hier.

Tierwohl, Frauenrentenalter und Verrechnungssteuer: Am heutigen Sonntag finden sehr emotionale Diskussionen (vorerst) ihren Abschluss. Jetzt nämlich entscheidet das Schweizer Stimmvolk an der Urne, wie es hierzulande mit diesen schwierigen Themen weitergehen soll. Hier findest du das Wichtigste in Kürze, die Resultate der Umfragen und ab 12 Uhr dann auch die aktuellen Abstimmungsresultate:

Massentierhaltungsinitiative

Die Initiantinnen wollen härtere Regeln für die Tierhaltung in der Schweiz. Bild: keystone

Die Resultate

Die Massentierhaltungsinitiative ist offiziell abgelehnt. Weil die Vorlage in bisher allen Kantone abgelehnt wurde, sind die Initiantinnen und Initianten am Ständemehr gescheitert.

Das will die Initiative gegen die Massentierhaltung

Mit dieser Initiative soll das Tierwohl in der Schweiz gesteigert werden. Grundsätzlich unterlägen neu alle Tierhaltungsbetriebe den Bio-Suisse-Regeln. Doch auch aus dem Ausland importierte Produkte müssen diesen Richtlinien entsprechen. Der Initiativtext sieht eine Übergangsphase von 25 Jahren vor.

Das sagen die Umfragen

Die aktuellen Umfragen sehen die Gegner der Initiative gegen Massentierhaltung im Vorteil. Zwar lagen die Initiantinnen und Initianten in den ersten Umfragewellen noch vorne, je näher der Abstimmungssonntag kam, desto mehr konnten die Gegner jedoch zulegen. Besonders unter der Landbevölkerung regte sich massiv Widerstand gegen das Begehren.

5. Umfragewelle am 14. September 2022 – Tamedia

Ja: 39%| Nein: 60% ☑️| Unentschlossen: 1%

Ja: 39%| Nein: 60% ☑️| Unentschlossen: 1% 4. Umfragewelle am 14. September 2022 – gfs

Ja: 47%| Nein: 52% ☑️| Unentschlossen: 1%

Ja: 47%| Nein: 52% ☑️| Unentschlossen: 1% 3. Umfragewelle am 25. August 2022 – Tamedia

Ja: 48%| Nein: 49% ☑️| Unentschlossen: 3%

Ja: 48%| Nein: 49% ☑️| Unentschlossen: 3% 2. Umfragewelle am 10. August 2022 – Tamedia

Ja: 55% ☑️| Nein: 43%| Unentschlossen: 2%

Ja: 55% ☑️| Nein: 43%| Unentschlossen: 2% 1. Umfragewelle am 8. August 2022 – gfs

Ja: 51% ☑️| Nein: 46%| Unentschlossen: 3%

Mehrwertsteuer-Erhöhung zugunsten der AHV

Die AHV soll mit einer erhöhten Mehrwertsteuer unterstützt werden. Bild: KEYSTONE

Die Resultate

Laut der aktuellen Hochrechnung des Meinungsforschungsinstitutes Gfs soll dieser Teil der AHV-Reform mit 56 Prozent Ja-Anteil angenommen werden.

Das passiert genau bei der Mehrwertsteuer-Erhöhung

Bundesrat und Parlament wollen die Mehrwertsteuer erhöhen und die daraus gewonnenen Mehreinnahmen in die Finanzierung der AHV stecken. Konkret sollen die Mehrwertsteuersätze folgendermassen erhöht werden:

Der Normalsteuersatz steigt von 7,7 auf 8,1 Prozent.

Der reduzierte Satz wird von 2,5 auf 2,6 Prozent erhöht.

Der Sondersatz steigt gleichermassen von 3,7 auf 3,8 Prozent.

Das sagen die Umfragen

Die Unterstützung für den Mehrwertsteuer-Teil der AHV-Reform ist laut den Umfragen grösser als deren Ablehnung. Die Befürworter konnten in allen fünf Wellen die Mehrheit für sich beanspruchen. Der Abstand zu den Gegnern hat sich in den letzten Umfragen aber verringert.

5. Umfragewelle am 14. September 2022 – Tamedia

Ja: 56% ☑️| Nein: 42%| Unentschlossen: 2%

Ja: 56% ☑️| Nein: 42%| Unentschlossen: 2% 4. Umfragewelle am 14. September 2022 – gfs

Ja: 63% ☑️| Nein: 34%| Unentschlossen: 3%

Ja: 63% ☑️| Nein: 34%| Unentschlossen: 3% 3. Umfragewelle am 25. August 2022 – Tamedia

Ja: 54% ☑️| Nein: 43%| Unentschlossen: 3%

Ja: 54% ☑️| Nein: 43%| Unentschlossen: 3% 2. Umfragewelle am 10. August 2022 – Tamedia

Ja: 58% ☑️| Nein: 38% | Unentschlossen: 4%

Ja: 58% ☑️| Nein: 38% | Unentschlossen: 4% 1. Umfragewelle am 8. August 2022 – gfs

Ja: 65% ☑️| Nein: 29%| Unentschlossen: 6%

Frauenrentenalter und Flexibilisierung (AHV 21)

Das normale Frauenrentenalter soll von 64 auf 65 Jahre erhöht werden – finden Bundesrat und Parlament. Bild: DPA

Die Resultate

Laut der aktuellen Hochrechnung des Meinungsforschungsinstitutes Gfs soll das Frauenrentenalter 65 mit 51 Prozent Ja-Anteil angenommen werden.

Darum gehts bei der Erhöhung des Frauenrentenalters

Der zweite Teil der AHV-Reform will das Frauenrentenalter von 64 auf 65 Jahre anheben und damit jenem der Männer gleichsetzen. Zudem soll der Zeitpunkt der Rente flexibilisiert werden.

Das sagen die Umfragen

Ähnlich sieht es beim zweiten Teil der Reform «AHV21» aus. Die Gegner lagen in allen Umfragen im Hintertreffen, konnten aber in den jüngsten weiter aufholen. Die Vorlage und damit die ganze Reform stehen auf der Kippe.

5. Umfragewelle am 14. September 2022 – Tamedia

Ja: 55% ☑️| Nein: 44%| Unentschlossen: 1%

Ja: 55% ☑️| Nein: 44%| Unentschlossen: 1% 4. Umfragewelle am 14. September 2022 – gfs

Ja: 59% ☑️| Nein: 38%| Unentschlossen: 3%

Ja: 59% ☑️| Nein: 38%| Unentschlossen: 3% 3. Umfragewelle am 25. August 2022 – Tamedia

Ja: 52% ☑️| Nein: 47%| Unentschlossen: 1%

Ja: 52% ☑️| Nein: 47%| Unentschlossen: 1% 2. Umfragewelle am 10. August 2022 – Tamedia

Ja: 53% ☑️| Nein: 44%| Unentschlossen: 3%

Ja: 53% ☑️| Nein: 44%| Unentschlossen: 3% 1. Umfragewelle am 8. August 2022 – gfs

Ja: 64% ☑️| Nein: 33%| Unentschlossen: 3%

Teilabschaffung der Verrechnungssteuer

Um Investitionen zu fördern, will der Bund Teile der Verrechnungssteuer abschaffen. Bild: shutterstock

Die Resultate

Laut der aktuellen Hochrechnung des Meinungsforschungsinstitutes Gfs soll die Teilabschaffung der Verrechnungssteuer mit 51 Prozent Nein abgelehnt werden.

Darum gehts bei der Teilabschaffung der Verrechnungssteuer

Am Sonntag stimmen wir darüber ab, ob die Verrechnungssteuer und die Umsatzabgabe auf Schweizer Obligationen abgeschafft werden sollen. Der Bund rechnet etwa mit Steuerverlusten von 250 Millionen Franken pro Jahr.

Das sagen die Umfragen

Bei dieser Vorlage liegen die Gegner einigermassen deutlich im Vorteil. Hier sticht besonders der hohe Anteil der Unentschiedenen ins Auge. Das liegt wohl vor allem daran, dass es sich bei der Teilabschaffung der Verrechnungssteuer um eine eher technische Vorlage handelt.