Coronavirus in der Schweiz: Die aktuellen Entwicklungen in den Kantonen



Bild: watson/keystone

So verbreitet sich das Coronavirus in deinem Kanton

Wie viele Personen haben sich mit dem Coronavirus infiziert? Wie viele sind daran verstorben? Und wie ausgelastet sind die Spitalbetten in deinem Kanton? Ein Überblick.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert. Letzte Aktualisierung am Mittwoch, 25. März 2020

Infizierte nach Kanton

Das Coronavirus hat inzwischen alle Kantone der Schweiz erreicht. Die kantonalen Behörden liefern dazu auf ihren Webseiten in teilweise unregelmässigen Abständen Angaben zur Anzahl Coronavirus-Infizierten. Insbesondere über das Wochenende kann ein Tagesupdate allerdings auch mal fehlen. Mehr zu den Datenquellen findest du in der Infobox am Ende des Artikels.

In der Visualisierung hat es jeweils einen Punkt, wenn eine Aktualisierung vorlag. Die Grafiken bilden den Zeitraum seit dem 6. März 2020 ab.

Entwicklung Infizierte pro Kanton Bild: watson

Heruntergebrochen auf die Anzahl Infizierter pro Einwohner zeigt sich in den Kantonen folgendes Bild:

Bild: watson

Todesfälle nach Kanton

Kommen wir nun zu den Todesfällen. Nicht in allen Kantonen wurden bisher Todesfälle in Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet. Die totale Anzahl der Todesfälle steht jeweils in Klammer neben dem Kantonskürzel.

Auch hier haben nicht alle Kantone im Tagesrhythmus Updates geliefert.

Entwicklung Todesfälle pro Kanton Bild: watson

Im Vergleich mit der Anzahl Einwohner ergibt sich untenstehendes Bild. Hier ist allerdings anzumerken, dass es sich bei vielen Kantonen um zu kleine Fallzahlen handelt, als dass man zu diesem Zeitpunkt bereits ein abschliessendes Fazit ziehen könnte.

Bild: watson

Auslastung Spitäler

Leider publizieren bisher nur fünf Kantone regelmässig die Anzahl hospitalisierter Covid-19-Patienten, namentlich Aargau, Basel-Stadt, Genf, Graubünden und Waadt.

Je nach verfügbaren Zahlen bilden die folgenden Grafiken die letzten Tage (Graubünden) oder Wochen (Genf, Waadt) ab.

Entwicklung für die paar Kantone Bild: watson

Die Kantone Aargau, Genf und Waadt geben sogar noch an, wie viele der hospitalisierten Personen sich auf der Intensivstation befinden.

Bild: watson

Datenquellen Für einen Überblick über die aktuelle Lage haben wir Daten zusammengetragen von corona-data.ch, das von Daniel Probst unterhalten wird, und vom Open Data Portal des Kantons Zürich. Sie stammen von den offiziellen Kantonsportalen. Mehr dazu, warum es unterschiedliche Zahlen zu Corona in der Schweiz gibt, kannst du in diesem Artikel lesen.



