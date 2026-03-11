wechselnd bewölkt13°
Wahlen in Zürich: Stadtrat ordnet Nachzählung im Kreis 12 an

Ein Plakat mit der Aufschrift
Die EVP erreichte im Kreis 12 einen Stimmenanteil von 4,95 Prozent und verpasste damit die 5-Prozent-Hürde. Nun wird nachgezählt.Bild: KEYSTONE

Zürcher Stadtrat ordnet Nachzählung im Wahlkreis 12 an

11.03.2026, 12:4611.03.2026, 12:46

Das Wahlresultat für den Gemeinderat Zürich wird im Kreis 12 nachgezählt. Dies hat der Stadtrat am Mittwoch nach dem knappen Wahlergebnis der EVP am Sonntag mitgeteilt.

Die EVP erreichte im Kreis 12 einen Stimmenanteil von 4,95 Prozent und verpasste damit die 5-Prozent-Hürde. Die nächste Legislatur wäre die Partei deshalb nicht im Gemeinderat vertreten.

Wegen des knappen Ergebnisses und dessen politischen Tragweite ordnete der Stadtrat nun eine Nachzählung an, wie die Stadt Zürich am Mittwoch mitteilte. (sda)

