wechselnd bewölkt-6°
DE | FR
burger
Schweiz
Deutschland

Nationaler Trauertag: Die Schweiz hat 35 ausländische Staaten eingeladen

Unter den eingeladenen Staatschefs sind Emmanuel Macron (Frankreich, bereits zugesagt), Recep Tayyip Erdoğan (Türkei) und Frank-Walter Steinmeier (Deutschland).
Unter den eingeladenen Staatschefs sind Emmanuel Macron (Frankreich, bereits zugesagt), Recep Tayyip Erdoğan (Türkei) und Frank-Walter Steinmeier (Deutschland).bild: keystone / az

Nationaler Trauertag: Die Schweiz hat 35 ausländische Staaten eingeladen

Bundespräsident Guy Parmelin hat für Freitag einen nationalen Trauertag ausgerufen zur Tragödie von Crans-Montana. Es wird mit hochkarätigen Gästen aus ganz Europa gerechnet.
06.01.2026, 20:5807.01.2026, 09:27
Othmar von Matt und Benjamin Rosch / ch media

Nach der Tragödie von Crans-Montana hat die Schweiz die Fahnen auf allen Botschaften weltweit und auf ihren Gebäuden in der Schweiz für fünf Tage auf halbmast gesetzt.  Es war Bundespräsident Guy Parmelin, der dies anordnete. Die Kantone übernahmen diese Trauerbeflaggung.

Der nationale Trauertag selbst findet am Freitag statt. Der Bund führt ihn mit den Schweizer Kirchen im Ausstellungs- und Versammlungszentrum von Martigny durch. Um 13.45 Uhr beginnt der offizielle Teil, der sich an die Opfer und ihre Angehörigen richtet. Anwesend sind internationale, eidgenössische, kantonale und lokale Behörden.

epa12626285 Flowers and candles are pictured in tribute to the victims after the fire at the &#039;Le Constellation&#039; bar and lounge, in Crans-Montana, Switzerland, 04 January 2026. At least 40 pe ...
Kerzen, Blumen und Zeichnungen im Gedenken an die 40 Toten und 116 Verletzten von Crans-Montana.Bild: keystone

Das Aussenministerium hat am Montagabend 35 Staaten ins Wallis eingeladen. Das sind einerseits jene Staaten, die Opfer zu beklagen haben: die Schweiz selbst (22 Opfer), Frankreich (8), Italien (6), Portugal, Belgien, Rumänien und die Türkei (je ein Opfer). Geladen sind aber auch jene Staaten, die Verletzte haben und die Unterstützung geleistet oder angeboten haben.

Sein Kommen bereits angekündigt hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Und die italienische Nachrichtenagentur Ansa hat gemeldet, dass auch der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella ins Wallis reisen werde. Ob zum Beispiel auch die Türkei und Deutschland mit Recep Tayyip Erdoğan und Frank Walter Steinmeier die Präsidenten entsenden, ist offen. Die Türkei beklagt ein Todesopfer, Deutschland gehört zu den Helferstaaten.

Am Freitag um 14 Uhr, gleich zu Beginn der Trauerfeier in Martigny, werden alle Kirchenglocken der Schweiz während fünf Minuten läuten. Parallel dazu ist eine nationale Schweigeminute vorgesehen. «In diesem Moment der Einkehr können alle Menschen in der Schweiz persönlich der Opfer der Katastrophe gedenken», sagte Bundespräsident Parmelin im «SonntagsBlick».

Der Trauertag wurde schon am 1. Januar angedacht

Parmelin war am 1. Januar morgens kurz nach 7 Uhr in seiner Ferienwohnung in den Waadtländer Bergen alarmiert worden. Er telefonierte mit dem Walliser Staatsrat Stéphane Ganzer und hatte Kontakt mit dem Walliser Regierungspräsidenten Mathias Reynard. Danach informierte er den Bundesrat über die Tragödie.

epa12625420 Firefighters of Crans-Montana, first responders in the fire at the &quot;Le Constellation&quot; bar and lounge, show emotions as they gather around flowers and candles to commemorate the v ...
Die Feuerwehr von Crans-Montana an der Gedenkstätte der Tragödie.Bild: keystone

Der nationale Trauertag war schon bei Parmelins Besuch in Crans-Montana vom 1. Januar angedacht worden – gemeinsam mit den Walliser Behörden und den Schweizer Kirchen. «Entscheidend war der vielfache Wunsch nach einer gemeinsamen gesamtschweizerischen Trauer- oder Gedenkmöglichkeit, um der persönlichen Betroffenheit Ausdruck zu verleihen», sagt Parmelins Kommunikationschef Urs Wiedmer. «Jeder und jede ist eingeladen mitzumachen – muss dies aber nicht.»

Der Trauerakt war ursprünglich in Crans-Montana geplant. Da Walliser Orte am Wochenende aber bis zu einem halben Meter Neuschnee erwarten, wäre es schwierig, Ehrengäste per Helikopter einzufliegen. Dazu kamen sicherheitspolitische Bedenken: Die Fahrt nach Crans-Montana führt kurvenreich den Berg hoch. (aargauerzeitung.ch)

Mehr zu Crans-Montana:

Sechs Jahre keine Kontrollen – die wichtigsten Punkte der Pressekonferenz
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
67 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Blitz oder Herz, es ist kein Scherz!
06.01.2026 21:11registriert Oktober 2025
Tragödie, Trauertag, Halbmast. Gut, ja. Aus Respekt vor den Verstorbenen und ihren hinterbliebenen Familien und Freunden.

Aus Respekt vor den Lebenden und der Schweizer Bevölkerung erwarte ich, dass nach den protokollarischen und üblichen Beileidsbekundungen Nägel mit Köpfen gemacht werden. Ich bin entsetzt, dass ein derart nachlässiger Umgang mit dem Leben der Gäste in der Schweiz überhaupt möglich ist. Der aktuelle Fall wird juristisch abgearbeitet, darüber hinaus braucht es Massnahmen, die so einen Vorfall verunmöglichen. Und bitte, keine Plattitüden wie 100% Sicherheit gibt es nicht.
13520
Melden
Zum Kommentar
avatar
Lace
06.01.2026 22:27registriert Mai 2018
Ich versteh den Gedanken dahinter. Aber allein die Sicherheitskosten für diesen 1-Tages Event wären in Prävention, Ressourcen(Sicherheitsprüfer) oder Entschädigungen besser aufgehoben.
9415
Melden
Zum Kommentar
avatar
Chönnt ja si....
06.01.2026 21:38registriert April 2023
Alles schön, ergreifend, beeindruckend, ...., danke, danke, danke,....

Ich hoffeu jedoch nun vor allem für die verletzte Menschen eine langandauernde, unkomplizierte Unterstützung bei den nun folgenden, langjährigen, schmerzhaften Behandlungen und Therapien welche sich über Jahre erstrecken können, bis zu einer (hoffentlichen) Genesung und wieder Erlangung eines "lebenswerten" Lebens!
Dazu sollten die schönen heutigen Worte und Anteilnahme jedoch in fortlaufende Unterstützung OHNE bürokratische, Kostenoptimierten Hindernisse.
Dies schuldet die (sichere) Wallis (Schweiz) den jungen Opfern...
578
Melden
Zum Kommentar
67
Interne Dokumente zur neuen Armee-Pistole P320 werfen unbequeme Fragen auf
Die Schweizer Armee wollte eigentlich die Glock 17 als neue Standard-Dienstwaffe. Doch die Verantwortlichen entschieden anders. watson-Recherchen zeigen, was hinter dem Entscheid steckt.
Das Bundesamt für Rüstung (Armasuisse) und die Schweizer Armee wollen eine neue Armeepistole beschaffen und haben sich dabei für ein umstrittenes Modell des US-Herstellers SIG Sauer entschieden, das in der Schweiz zusammengebaut werden soll.
Zur Story