Fischer fischen 2,4 Meter langen Wels aus dem Bodensee

Dieser Riesen-Fisch wurde gerade aus dem Bodensee gezogen

07.08.2025, 09:4507.08.2025, 09:53
Zwei Fischer aus dem Sportanglerverein Langenargen am Bodensee haben am Wochenende einen 2,43 Meter langen Wels gefangen, wie SWR aktuell berichtet.

Am Sonntagmorgen seien die Angler Florian Haag und Maurice Karr mit ihrem Boot auf den Bodensee hinaus gefahren, mit dem spezifischen Ziel, Welse zu fangen.

Um den Mittag hätten die beiden bereits drei Welse in der Länge von ca. 1,5 Meter gefischt, als der nächste anbiss. Als der Fisch auftauchte, sei den beiden klar geworden, wie gross er tatsächlich ist, sagen sie gegenüber «SWR». Langsam aber sicher hätten die beiden den Riesen-Wels auf ihr Boot gezogen. Eine halbe Stunde und viel Kraft habe es sie gekostet, den Fisch auf ihr Schiff zu ziehen.

Zurück an Land wogen sie den Fisch: ganze 2,34 Meter lang und 90 Kilogramm schwer war der Wels. Den Rekord knackt der Mega-Wels jedoch nicht. Der grösste gefangene Wels aus dem Bodensee wurde 2019 an der österreichischen Grenze gefangen und hält mit 2,43 Meter und 84 Kilogramm. Somit hält er den Rekord für den grössten Wels, der aus dem Bodensee gefischt wurde.

Florian Haag schätzt, dass der Fisch ungefähr 25 Jahre alt gewesen war. Die beiden Fischer hätten den Fisch anschliessend zerlegt und etwa 50 Portionen daraus erhalten. Diese hätten sie an ihre Angler-Kollegen im Angelsportverein verteilt, berichtet «SWR» weiter. (nib)

