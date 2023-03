Programmieren in den 60er-Jahren: So wurde im KV gearbeitet. Bild: zvg/kfmv.ch

Beliebteste Lehre: Im Sommer kommt die KV-Reform – so kompliziert sah der Job früher aus

Die kaufmännische Lehre wird ab dem Sommer erneuert durch die KV-Reform 2023. Zeit, um zurückzublicken, wie der Job früher aussah – als man trotz Abschluss nur 200 Franken pro Monat verdiente.

«Du machst das KV? Das ist eine solide Grundausbildung», jeder KV-Lehrling hat diesen Satz schon einmal gehört – und sich vielleicht darum für den Beruf entschieden.



Die Lehre als Kauffrau und Kaufmann gehört zu den beliebtesten Ausbildungen in der Schweiz. 2021 sind laut dem Bundesamt für Statistik (BfS) 211'583 Lehrverhältnisse registriert worden.



Davon waren 12'289 aus Wirtschaft und Verwaltung: das KV. «Am meisten Lernenden machen ihre berufliche Grundausbildung in kaufmännischen Berufen», schreibt das BfS. Grund genug, um zurückzublicken auf die beliebteste Lehre der Schweiz, wie sich diese im Laufe der Zeit entwickelt hat.



1910er-Jahre

Zeit zum Lernen: Wie KV-Lehrlinge in den 1910er-Jahren arbeiteten. Bild: zVg/kfmv.ch

Bereits vor der Jahrhundertwende gab es KV-Lehrlinge. Damals war der Besuch der Schule jedoch nicht obligatorisch. So kam es, dass im Jahr 1897 nur 22 von rund 560 Schülern die Lehrlingsprüfung absolvierten.

Erst durch das kantonale Lehrlingsgesetz 1906 wurde er Berufsschulunterricht sowie die Abschlussprüfung obligatorisch. Ebenfalls in diesem Jahr wurde eingeführt, dass die Schule für Lehrtöchter ermöglicht wurde.

Der Lohn war zu Beginn des 20. Jahrhunderts übrigens noch viel kleiner. Der Min­dest­lohn nach ei­ner 3-jäh­ri­gen Leh­re be­trug 200 Franken, schreibt der Blog «Wirkaufleute».





30er-Jahre

Schreibmaschinenkurs im Freien: So wurde in den 30er-Jahren das KV-Handwerk vermittelt. bild: zVg/kfmv.ch

Das Zehnfingersystem ist jedem KV-Lehrling bekannt. Gelernt wurde es bereits in den 30er-Jahren, damals jedoch noch auf tragbaren Schreibmaschinen.



Die tragbaren Schreibgeräte waren damals ein Novum dar, einige Hersteller warben mit den Slogans das «Vollkommenste der Neuzeit».

Kaufmännische Hierarchie in den 30er-Jahren: Vom Stift bis zum Chef. Bild: zVg/kfmv.ch

40er-Jahre

Alle Finger im Spiel: ein Schreibmaschinenkurs für KV-Lehrlinge in den 40er-Jahren. bild: zvg/kfmv.ch

Die Schreibmaschinen haben sich schnell entwickelt. Doch eines blieb gleich: das Zehnfingersystem als wichtiger Bestandteil der KV-Lehre.

50er-Jahre

Berufsschule für KVler: Ein Klassenzimmer in den 50er-Jahren. bild: zvg/kfmv.ch

Damals musste man sich noch dem Job entsprechend für die Berufsschule anziehen – zerrissene Jeans oder Trainerhosen waren keine Option.

Stellen-Ausschreibung: Das waren die Anforderungen an einen Kaufmann. bild: zvg/kfmv.ch

60er-Jahre

Bei der Arbeit: Zwei «Sekretärinnen» in den 60er-Jahren. bild: zvg/kfmv.ch

In den 60er-Jahren war der KV-Beruf schon weitverbreitet. Viele Frauen, die den Job ausübten, wurden damals als «Sekretärinnen» bezeichnet. Das hat sich zum Glück mittlerweile geändert: Wer das KV absolviert hat, ist eine Kauffrau.



Erneuert wurde in den 60er-Jahren auch die Technik. Heute wäre ein KV-Lehrling vermutlich überfordert, wenn man ihn an so ein antikes Gerät setzen würde. Wer nicht?

Programmiererin bei der Arbeit: in den 60er-Jahren. Bild: zvg/kfmv.ch

70er-Jahre

Fokussiert bei der KV-Arbeit: ein Büro in den 70er-Jahren. bild: kfmv.ch

Homeoffice ging damals noch nicht: Zu viele schwere und teure Geräte hätte man als Kaufmann mit nachhause nehmen müssen.

1974 wurde zudem ein Meilenstein gelegt: Das Schulhaus am Zürcher Escher-Wyss-Platz wurde gebaut, wo noch heute rund 4500 KV-Lernende ihre Ausbildung machen.

Auch das Klassenzimmer hat sich etwas verändert: KV-Unterricht in den 70er-Jahren. bild: zvg/kfmv.ch

Eines war aber auch in den 70er-Jahren noch gleich: Die Schulkleidung musste seriös sein.

80er-Jahre

Chef und Lehrling bei der Arbeit: Ein Büro in den 80er-Jahren. bild: zvg/kfmv.ch

Mit Hemd und Krawatte arbeitete man in den 80er-Jahren als Kaufmann. Damals war der Lohn nach der Lehre bereits um ein Zehnfaches höher als zu den 10er-Jahren.

So verdiente man als ausgebildeter Kaufmann Mitte der 80er-Jahren bereits rund 2400 Franken im Monat. Der Job wurde aber auch anspruchsvoller: Wer am Ball bleiben wollte, musste mit der schnell verändernden Technik klarkommen.



Elektronisches Schreiben: Mitte der 80-er Jahre. bild: zvg/kfmv.ch

90er-Jahre

In den 90ern wurde das Arbeiten am Computer ein immer wichtigerer Bestandteil des Alltags als Kauffrau. Das musste geübt werden – inklusive Zehnfingersystem.

Vorstellung Computer: KV-Lehrlinge in den 90er-Jahren. bild: zvg/kfmv.ch

2000er-Jahre

Nach der Jahrtausendwende nahm der Beruf des Kaufmanns Züge an, wie man es heute noch kennt: Grossraumbüros mit vielen Computern und Telefonen.

Ein KV-Büro: So arbeitete man im Beruf ab dem Jahr 2000. bild: zvg/kfmv.ch

Heute: 2023



KV-Lehre 2023: Noch immer gehört der Beruf zu den begehrtesten Lehrstellen der Schweiz. bild: zvg/kfmv.ch

So sieht es aus, wenn Kaufleute im Jahr 2023 arbeiten – vieles hat sich getan im Vergleich zu den Anfängen. Und Neues kommt permanent dazu.



Ab diesem Sommer gilt die KV-Reform 2023. Die neue kaufmännische Grundbildung soll so konsequent auf Handlungskompetenzen ausgerichtet sein. Nach dem Credo: «Egal was die Zukunft bringt – Kaufleute müssen vorbereitet sein.»

