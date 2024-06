So kann das UKW-Radio für DAB+ fit gemacht werden

Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft schaltet die veralteten Ultrakurzwellen-Radio-Antennen (UKW) per Ende Dezember 2024 ab. Aber auch ein UKW-Radio kann für DAB+ fit gemacht werden.

Auch für die älteren UKW-Modelle in Autos gibt es eine Lösung für die Umstellung auf DAB+. Bild: Shutterstock

Seit einigen Jahren werden Neuwagen serienmässig mit digitaler Technologie ausgestattet. Zudem wird das Bundesamt für Strassen (Astra) bis Ende 2024 alle Tunnel des Nationalstrassennetzes für den Digitalradio-Empfang ausbauen und die UKW-Antennen ebenfalls abschalten.

So kann auf DAB+ umgestellt werden

Auch für die älteren UKW-Modelle in Autos gibt es aber eine Lösung: Die meisten alten UKW-Autoradios verfügen über einen AUX/IN-Anschluss. Über diesen können die Radios mit einem einfachen Adapter ausgerüstet werden, mit welchem man DAB+ empfangen kann.

Gleiches gilt auch für alte Stereoanlagen. Letztere verfügen ebenfalls meistens über einen AUX/IN-Anschluss. Bei den kleinen Haushaltsradios lohnt es sich indes meistens nicht mehr, einen Adapter zu kaufen. Die unterdessen nicht allzu teuren DAB+-Radios stellen hier ebenfalls eine Alternative dar.

So oder so hat man beim Neukauf eines Radios für zu Hause die Wahl: Die einen Radios empfangen lediglich DAB+, die anderen können zusätzlich auch als Internet-Radio verwendet werden. Die Internet-Radios können per Kabel oder über WLAN mit dem eigenen Router oder einem LAN-Kabel verbunden werden. Der Vorteil beim Internet-Radio: Im Vergleich zu DAB+ gibt es eine viel grössere Auswahl an Sendern, die empfangen werden können. (sda)