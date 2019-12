Schweiz

Kaufrausch am Black Friday zwingt Twint in die Knie: Störungen gemeldet



Es ist Black Friday und der Kaufrausch zwang Twint in die Knie

Ausgerechnet am Black Friday müssen Kunden teils auf Twint als Zahlungsmittel in grossen Schweizer Online-Shops verzichten.

Update: Inzwischen funktioniert das Bezahlen per Twint in den Online-Shops wieder. Die Störung lag nicht an Twint. Der Grund der Störung war ein Konfigurationsfehler beim Schweizer Payment-Service-Providers Datatrans, der für die Zahlungsabwicklungen zuständig ist.



Am verkaufsstarken Black Friday wollen viele Kunden im Online-Shop bequem mit Twint bezahlen. Das ist aber am Freitag seit Stunden nur eingeschränkt oder gar nicht möglich. Mehrere grosse Online-Shops melden Störungen mit Twint. Digitec und Brack haben Twint als Zahlungsoption gar vorübergehend deaktiviert.



Digitec schreibt auf seiner Webseite: «Wegen technischen Problemen mussten wir die Zahlungsoption Twint deaktivieren. Wir arbeiten daran. Es kann an Black Friday immer wieder zu Einschränkungen im Checkout kommen.»

Sobald Twint wieder reibungslos funktioniert, werde man die Funktion wieder aufschalten, schreibt Digitec auf Twitter: «Bis dann empfehlen wir eine andere Zahlungsoption zu wählen.»

Brack sagt auf Anfrage von watson: «Auch bei uns gibt es Störungen. Twint wurde darum zwischenzeitlich abgeschaltet. Voraussichtlich am Montag wird die Situation neu beurteilt.»



Twint sagt auf Twitter: «Uns ist das Problem bekannt und wir arbeiten bereits mit Hochdruck an einer Lösung, damit unsere Nutzer in Kürze wieder einwandfrei twinten können. twitter

Die Störung betrifft nur Online-Shops. Twint-Nutzer können weiterhin Geld an andere Nutzer überweisen.



