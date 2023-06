SBB-Cyberangriff – Website down, Billettkauf per App eingeschränkt

Nach 10:00 Uhr funktionierten sämtliche Dienste wieder wie gehabt. Gemäss der SBB lag die Ursache für die Störung in einer DDos-Attacke , welche zwischen 08:00 Uhr bis 09:45 Uhr andauerte.

«Zurzeit besteht schweizweit ein technisches Problem. Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung. Bitte Alternative wie Billettautomat, Schalter nutzen. Das Zugpersonal ist darüber informiert.»

Via Twitter hiess es:

Auf der App konnte man zwar Verbindungen nachschauen, aber der Billett-Kauf per App war nicht möglich.

Die Website der SBB war am Montagmorgen für mehrere Stunden nicht erreichbar. Mittlerweile funktioniert der Dienst wieder.

