Swisscom-Störung – erneut teilweiser Ausfall der Notrufnummern

Betroffen waren unter anderem die Notrufzentralen in Genf und Baselland. Gemäss einer Meldung von Alertswiss waren in Baselland die Notrufnummern 112, 117 und 118 der Polizei, Sanität und Feuerwehr betroffen. Gegen 16:45 meldete der Polizeisprecher, dass der Schaden behoben sei und die Notrufnummern wieder erreichbar seien.

35-Grad-Marke im Wallis und in Genf geknackt – es folgt eine weitere Tropennacht

Die 35-Grad-Marke ist am Donnerstag im Wallis und in Genf geknackt worden: In Sitten kletterte das Thermometer gegen 16.00 Uhr auf 35.7 Grad. In Genf wurden 35.3 Grad und in Basel 33.0 Grad gemessen. Deutlich «kühler» war es im Tessin: Lugano kam auf 30.4 Grad.