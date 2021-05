Schweiz

Digital

Twint-Nutzer können mit Sonect neu Bargeld beziehen



Twint-Nutzer können mit Sonect neu Bargeld beziehen

Nutzer der Bezahl-App Twint können neu an den Kassen von verschiedenen Läden auch Bargeld beziehen. Möglich macht dies eine Zusammenarbeit mit dem Zahlungsanbieter Sonect, heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Den Angaben zufolge wird den Twint-Nutzerinnen und Nutzern der Bargeld-Bezug an 2'300 verschiedenen Standorten in der Schweiz ermöglicht, u.a. an den k Kiosken von Valora und in den Filialen des Detaihändlers Volg. Damit erhielten sie Zugang zum «grössten Bargeldbezugs-Netzwerk der Schweiz», so die Meldung.

Die Bedeutung von Bargeld nehme zwar immer mehr ab, heisst es weiter. Einer Umfrage zufolge hielten aber immer noch 67 Prozent der Konsumierenden Bargeld für unerlässlich. Mit der Zusammenarbeit soll der Zugang zu Bargeld vor allem in ländlichen Gebieten erleichtert werden, wo das Bankomaten-Netz besonders stark ausgedünnt worden sei, heisst es. (sda/awp)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

26 Stammbeiz-Floskeln, die du nur in der Schweiz hörst 1 / 12 26 Stammbeiz-Floskeln, die du nur in der Schweiz hörst 2023 möchte Schweden das erste Land ohne Bargeld sein Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter