Swisscom bleibt die Nummer 1 bezüglich mobiler Netzverbindung in der Schweiz – doch sämtliche Anbieter schneiden sehr gut ab. Bild: keystone

Swisscom hat weiter das beste Netz – Salt rückt an Sunrise heran

Die Schweizer Mobilfunknetze sind trotz ihres bereits sehr hohen Niveaus laut einem Test noch einmal besser geworden.

Mehr «Schweiz»

Die Swisscom ist erneut Spitzenreiter vor Sunrise, während Salt einen veritablen Sprung nach vorn gemacht hat. Alle drei Schweizer Mobilfunkanbieter erhielten erneut die Bestnote «überragend» der deutschen Fachzeitschrift «Connect».

«Swisscom siegt in der Schweiz. Dabei verbessert sich der Markführer gegenüber dem Vorjahr um sechs Punkte, was in diesen Leistungsregionen bemerkenswert ist. Auch beim 5G-Ausbau zeigt Swisscom die höchsten Anteile.»

Zum achten Mal in Folge holte sich die Swisscom den Testsieg, wobei sie 983 von insgesamt 1000 möglichen Punkten erreichte. Damit steigerte sich der Branchenprimus um 6 Punkte und bügelte die Delle des Vorjahres aus, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Testbericht hervorgeht. Damals hatte die Swisscom 4 Punkte verloren.

Sunrise steigerte sich nun um 2 auf 975 Punkte, während Salt gar einen Satz um 20 Punkte machte. Das sei beeindruckend, schrieb «Connect». Salt hat mit 972 Punkten den Abstand zu Sunrise massiv verkürzt.

Der Kampf im Schweizer Markt finde auf höchstem Niveau statt, kommentierte die Fachzeitschrift. Wie hoch das Leistungsniveau mittlerweile sei, zeige ein Blick in die einzelnen Testkategorien. «Unterschiede spielen sich hier durchgehend nur in der Grössenordnung einzelner Prozentpunkte ab», hiess es.

Quellen

(sda/awp)